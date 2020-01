At rocken liksom skal være død, er blitt en like stor klisjé som mangt et klassisk rockeriff. Jo da, sjangeren har ikke den samme posisjonen den en gang hadde. Den revolusjonerer sjelden, mangler kanskje noe av bittet, og lener seg gjerne på gamle triumfer.

Det er allikevel lite jeg setter like stor pris på som en solid dose rock i havet av svevende pop og monotone beats. Da er det stas når tre av våre sterkeste sjangerrepresentanter kommer med ny musikk samtidig.