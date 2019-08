Etter en liten pause er det svenske popikonet Robyn tilbake for fullt. Fjorårets album, «Honey», var hennes første på åtte år, og ble en braksuksess. Hun hadde åpenbart ikke ligget på latsiden, men heller modnet som artist og låtskriver. Da er det nesten en selvfølge at hun er booket inn til Øya som headliner.

Det er i ferd med å bli mørkt i Tøyenparken. Perfekt stemning for de tunge basslinjene og dansbare rytmene som er i ferd med å innta området og forvandle gressplenen til et dansegulv. I den grad et norsk festivalpublikum danser. Kanskje det heller er snakk om et rytmisk nikking-gulv. Uansett.