Skyene har begynt å sprekke opp over de nær førti tusen konsertgjengerne som har samlet seg på fagre Granåsen like utenfor Trondheim. Bokassa og Ghost har fått dem gira på tunge riff og blastbeats. Nå er det tid for hovedattraksjonen på en av sommerens største konsertbegivenheter: Metallica.

Ennio Morricones klassiske «Ecstasy of Gold» kommer over høyttalerne, akkompagnert av klipp fra den avsluttende duellen fra The Good, The Bad & The Ugly. Det sitrer i publikum - alle vet hva som er i ferd med å skje.