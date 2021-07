Biden bringer inn tungt skyts mot Facebook: – Han er et reelt problem

Presset øker mot Facebook. Og de svarer med samme mynt.

President Biden ansetter stadig flere Facebook-kritikere i sin administrasjon.

– Jeg har aldri vært en stor Zuckerberg-fan. Jeg mener han er et reelt problem.

Det sa USAs president Joe Biden i et intervju med The New York Times i starten av 2020. Siden har 78-åringen blitt president. Nå tar arbeidet med å stikke kjepper i hjulene for Facebook-sjef Mark Zuckerberg virkelig form.