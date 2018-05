Erlend Loe: Det er en gåte at ikke den absurde litteraturen og dramatikken tar større plass

Omkring det absurde. Franske enaktere og sketsjer 1945–1965

Utvalg, etterord og oversettelse ved Kjell Helgheim

Forrige århundres politiske voldsomheter fikk naturlig nok enorme konsekvenser for måten forfattere og kunstnere tenkte på. Første verdenskrigs meningsløshet avlet dadaismen, og etter krig nummer to var det knapt nok ord igjen.

Opp fra asken kom det absurde teateret. Navn som Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet og en håndfull andre dominerte bevegelsen og inspirerte avleggere i mange retninger.

Tydelig nok for en 17-åring

Mitt første møte med dette teateret var da jeg som ensom utvekslingselev i 1986 fant Ionescos Neshornet i bokhyllen på skolebiblioteket på Lycée René Cassin i Arpajon utenfor Paris. Fransken min var akkurat i ferd med å bli stødig nok til at jeg klarte å karre meg gjennom den. Jeg satt på skolebussen og leste og følte jeg var i nærheten av genialitet.

Det provoserte meg at jeg hadde gått årevis på skole i Trondheim uten en eneste gang å høre om denne litterære retningen. Hvordan var det mulig? Det svimlet for meg da jeg begynte å ane hvor mye film, litteratur og dramatikk jeg aldri hadde hørt om.

Hos oss hadde det vært Ibsen og Ibsen og Ibsen, som for meg hadde føltes antikvert fra første stund. Mens Neshornet var duggfriskt. Stykket beskrev massesuggesjonen i kommunismen, i nazismen, i hvilket totalitære tankesett som helst, og det så tydelig at selv en 17-åring kunne forstå det.

Senere samme år leste jeg noen av stykkene til Beckett, Genet og Sartre, samt enkelte av Camus’ romaner. Jeg hadde hverken opplevd krig eller totalitære stater, men ting falt likevel på plass. Plutselig skjønte jeg mer av hva generasjonene før meg hadde slitt med, og hva som hadde ligget under i mye av kulturen jeg hadde vokst opp med.

Dissekering av språk og mening

Nå har fransk teater-tungvekter og professor emeritus Kjell Helgheim oversatt en håndfull enaktere og sketsjer, hvorav de fleste aldri tidligere er utgitt i bokform i Norge. Det er gledelig lesning for en amatør som meg. Og ikke minst er det oppmuntrende at Solum/Bokvennen prioriterer å gi ut tekster som dette i et publiseringslandskap jeg opplever som stadig mer ensrettet og kommersielt.

Boken inneholder kortere og lengre tekster av åtte franskspråklige dramatikere. Fire kjenner jeg fra før (Genet, Ionesco, Beckett og Fernando Arrabal), og de siste fire (Jean Anouilh, Arthur Adamov, Jean Tardieu og Roland Dubillard) er nye bekjentskaper.

Av disse faller jeg umiddelbart for Dubillards Regnvær (først produsert av fransk radioteater på 50-tallet). To personer, Den ene og Den andre, diskuterer hvorfor Den ene ikke liker regn. Hva ligger egentlig i et slikt utsagn? Det er en kort og elegant dissekering av språk, intensjon og mening.

Den andre: Hvis regnet ikke gjorde deg våt, så hadde du gjerne gått på tur i regnværet. Den ene: Absolutt. Hvis jeg ikke ble våt … Den andre: Ja vel. Det er altså ikke regnet som plager deg. Den ene: Hva er det da? Den andre: Det er å bli våt. Den ene: Det plager meg å bli våt … ja.

Basert på kjent kriminalsak

Jean Anouilhs Orkesteret beskriver et orkesters kaotiske kveld på en lurvete kafé. Seks kvinnelige musikere og én mannlig hakker kontinuerlig på hverandre innimellom et antall musikalske numre.

I Genets Hushjelpene møter vi søstrene Claire og Solange som går ut og inn av et felles ritual hvor de tidvis er seg selv og tidvis gestalter Madame, som de jobber for, hater og planlegger å ta livet av.

Claire: Ikke plag meg med dette. Jeg tømte sovepillene i teen, men hun ville ikke drikke den. Og det skal være min skyld … Solange: Selvfølgelig!

Det er hardt og nådeløst og visstnok basert på to franske søstre som på tidlig 30-tall tok livet av sin arbeidsgiver og hennes datter.

Brud med tre neser

Ionescos Jacques eller Underkastelsen er den enakteren som både idémessig og språklig sett er tatt lengst ut. Fåmælte og bortskjemte Jacques må tåle mengder av irettesettelser fra sin familie som mener han bør ta seg sammen og gifte seg. Når bruden til slutt dukker opp, er ikke Jacques interessert. Hun har for få neser og er for pen. Jacques vil ha en med tre neser, minst. Og når brud nummer to dukker opp (samme skuespiller som den første, men med en ekstra nese), får vi praktfulle replikker av typen: Skatten min, se selv, hun er din, en søt liten brud med tre neser, akkurat som du ønsket deg!

Språklig nærmer dette seg det en slags sublim nonsens. Flere av Ionescos ordleker må være omtrent uoversettelige, men Helgheim makter å vri det inn i et velfungerende norsk.

Vi foretrekker det meningsfulle

Becketts Teaterfragment er det mest kondenserte og minimalistisk presise. A er en blind tigger, og B er en krøpling som ved hjelp av en kjepp karrer seg frem i en rullestol. I løpet av 13 sider både finner og mister de hverandre.

Arrabals, Adamovs, Tardieus og Dubillards bidrag er også interessante bekjentskaper.

Slik verdens tilstand er for tiden, er det en gåte at ikke den absurde litteraturen og dramatikken tar større plass. Men kanskje er det et for tungt landskap for oss å vandre i lenge av gangen. Vi foretrekker historier og skjebner som gir mening. Og når meningen forsvinner, blir vi redde. Det kan være noe av grunnen til at få absurdister omfavnes av folkedypet.

#må lese: Absurd litteratur

Her er tre andre absurdistiske forfattere som er verdt å lese:

Daniil Kharms: «Knakk! Om fenomener og eksistenser»

Daniil Kharms (1905–1942), russisk poet som også skrev barnebøker og dramatikk, var for rar til å passere som forfatter av ideell sovjetlitteratur og ble hysjet ned i hele sovjetperioden, selv om tekstene hans levde et rikt liv i undergrunnen. Han nektet å være soldat under andre verdenskrig, spilte gal for å unngå henrettelse og endte opp med å lide sultedøden i det beleirede Leningrad.

På norsk finnes Knakk! Om fenomener og eksistenser, oversatt av Ulla Backlund og Thorvald Steen og utgitt på Tiden forlag i 1997. Det er en liten perle av en bok. De fleste tekstene er fra 1930-tallet og bærer tydelig preg av å være skrevet i en tid da livet i Sovjetunionen var preget av uvilkårlig død og forsvinning. Likevel, eller antagelig nettopp derfor, er humoren stor og befriende. Den antyder et besværlig hverdagsliv med feil, mangler, angst og vanskeligheten av å stole på noe som helst.

I teksten «Hendelser fra 22. august 1936» skriver Kharms: «En gang forspiste Orlov seg på ertestuing og døde. Og da Krylov fikk vite om dette, døde han også. Og Spiridonov døde av seg selv. Og Spiridonovs kone falt ned fra et skap og døde hun òg. Og Spiridonovs barn druknet i en dam. Og Spiridonovs bestemor tok til flasken og bega seg ut på veiene. Og Mikhajlov sluttet å gre seg og fikk skabb. Og Perekhrestov fikk fire hundre rubler pr. telegram og ble så hoven at han fikk sparken fra jobben. Gode mennesker, og så får de det bare ikke ordentlig til her i livet.»

Samuel Beckett: «Mens vi venter på Godot»

Samuel Beckett (1906–1989), som ble født i Irland, men levde og skrev i Paris, er den mørke tungvekteren blant absurdistene. Han står bak en lang rekke minimalistiske skuespill, samt romaner, dikt og andre tekster.

Aller mest kjent for skuespillet Mens vi venter på Godot (1984), som fortsatt blir satt opp på norske scener fra tid til annen. Vladimir og Estragon venter og venter på Godot, som aldri kommer. Som mye av det andre Beckett skrev, er stykket en katalog over menneskets evige betingelser, hva vi vet og ikke vet, hvor vi kommer fra, hvor vi skal – og er det i det hele tatt noen vits i å leve. Men tomhet og mørke serveres med en så intelligent snert at man fryder seg heller enn å fylles av angst.

Richard Brautigan: «En konføderal general fra Big Sur»

Richard Brautigan (1935–1984) er min personlige favoritt blant de absurdistiske forfatterne. Han blir av og til kalt den siste av beatpoetene, men som forfatter er han morsommere og som menneske mørkere til sinns enn for eksempel Allen Ginsberg og William S. Burroughs.

Tekstene hans er grenseløse, og jeg oppsøker dem stadig for å bli minnet om at alt er lov bare man skriver elegant nok til å slippe unna med det.

Brautigans tekster er forankret i Oregon, hvor han vokste opp, og det er mye ørretfiske og småbyer og underlige figurer. Hjernen hans må ha vært rarere enn hjerner flest. Metaforene ligner ikke på noe annet. Det er som om fantasien hans styres av ville hester som løper i alle retninger.

Han var periodevis enormt depressiv og kjempet i mange år mot lysten til å skyte seg. Til sist klarte han ikke mer. Hans debutroman, En konføderal general fra Big Sur, ender slik (min oversettelse): «Så kommer det flere og flere slutter: Den sjette, den treogfemtiende, den hundre og enogtredevte, den ni tusen fire hundre og femogtredevte slutten, slutter som går raskere og raskere, fler og fler slutter, helt til denne boken har ett hundre og seksogåtti tusen slutter pr. sekund.»

Flamme forlag utgir i disse dager en samling med forfatterens kortprosa, oversatt av Jan Erik Vold.