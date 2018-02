Onsdag i forrige uke hadde Aftenposten denne overskriften: «Utro samboer tapte bil og bolig til dommerdatter». Det var en pikant sak om en utro mann som hadde undertegnet en troskapsavtale med sin samboer.

Da mannen på ny var utro, viftet kvinnen med avtalen. Hun fikk medhold i Hålogaland lagmannsrett, og mannen måtte overføre verdier for 1,4 millioner kroner til henne. Det kunne ha blitt en roman av slikt, men her skal det handle om ordet dommerdatter. Rekk opp hånden hvis du tenkte at det var moren som var dommer.