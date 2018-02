Støre trakk parallell til Tore Tønne-tragedien i #metoo-debatt: – Omfang og tempo har vært voldsomt

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk tidlig i debatten spørsmål om han syntes pressen hadde vært greie i forbindelse med vinterens bråk i partiet. Han svarte at han ikke ønsket en presse som var snille og greie med politikerne, men la til:

– Jeg vil si at omfang og tempo har vært voldsomt. Jeg opplevde en sak for 17 år siden hvor omtalen var absolutt helt kritisk for en person. Konsekvensene tar man gjerne i ettertid. Gikk vi for langt? Ble det for mye? Jeg sitter ikke i deres redaksjoner, men lurer: Tenker dere på dette underveis? Har dere sluppet løs noe dere ikke ser?, spurte Støre.

Debattleder Lilla Sølhusvik fra NRK lurte på om Støre siktet til Tore Tønne-saken.

– Jeg ønsker ikke å snakke om navn, men du skjønner hva jeg mener, og svaret er ja. Jeg snakket med ham to dager før det skjedde, og opplevde hvor katastrofalt det var på andre siden. Jeg bebreider meg selv for at jeg ikke grep inn, sa Støre.

Tidligere Ap-statsråd Tore Tønne ble høsten 2002 siktet og senere tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri. Saken fikk enorm medieoppmerksomhet. Tønne tok sitt eget liv i desember 2002.

Jonas Gahr Støre i Aftenposten-intervju: – Vi kan ikke ha det slik at alle mennesker som har tråkket over en grense, er evig fortapt

– Massivt press

Støre sa videre at vinterens #metoo-saker minner om Tønne-saken når det gjelder trykket fra pressen.

– Det er ikke noe automatikk i denne sammenhengen. Jeg vil ikke antyde at det ligger noe i det, men jeg vil si at ingen tar ansvar for helheten her. Summen av oppslagene, dramaturgien, billedbruken. Jeg har sett det fra andre siden, og jeg synes det er alvorlig, sa Støre.

Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim fortalte om et voldsomt kjør etter at Aftenposten publiserte en av de første sakene om Kristian Tonning Riise i januar.

– Vi snakker om veldig unge mennesker som utsettes for et helt massivt press, der flere redaksjoner jakter på det samme og prøver å være først ute. De prøver å finne ut hvem som har varslet, hvem det er varslet mot. Pressen har gjort en ekstremt viktig jobb, men de bør diskutere med seg selv hvor langt de skal gå for å finne ut av ting, sa Asheim.

Fakta: Da mediene møtte #metoo Debatt i regi av Oslo Journalistklubb og Norsk Redaktørforening på Kulturhuset i Oslo onsdag kveld. Her kan du se debatten i sin helhet (ekstern lenke) I panelet satt Ap-leder Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Høyre, politisk redaktør Lena Lindgren i Morgenbladet, medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud ved UiO, nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten, politisk redaktør Kjetil Bragli Alstadheim i Dagens Næringsliv og sjefredaktør Gard Steiro i VG. Debatten ble ledet av Lilla Sølhusvik fra NRK.

– Tror vi lærte av Tønne-saken

Fra mediene møtte politisk redaktør Lena Lindgren i Morgenbladet, nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten, politisk redaktør Kjetil Bragli Alstadheim i Dagens Næringsliv (DN) og sjefredaktør Gard Steiro i VG.

Redaktørene fikk spørsmål om hva de kunne ha gjort for å unngå en ny Tønne-tragedie.

– Jeg tror mediene lærer av sine feil. Jeg tror vi har lært av Tønne-saken. Mye er annerledes nå. I VG diskuterer vi ofte hvordan dette ikke skal tippe over, at sakene ikke skal bli en for stor belastning for hverken varsler eller de det varsles mot, sa Steiro.

– Vi har bevisst latt være å tagge artiklene som «Giske-saken», vi ligger ikke i buskene og tar bilder, vi har prøvd å passe på at vi ikke senker terskelen for nyheter, sa Alstadheim i DN.

Monica Strømdahl

– En spektakulær historie

Alstadheim la til at DN hadde et lengre opphold uten nye artikler om Ap-bråket i desember fordi avisen mente sakene ikke holdt mål.

– Totalen kan likevel bli massiv. Det har vært en helt spektakulær historie, med en nestleder i Norges største parti som endte med å trekke seg, og deretter lignende saker i Unge Høyre og FrP. Det blir svært, sa Alstadheim.

Lindgren i Morgenbladet mente mediene for eksempel burde vurdert å publisere færre artikler enn de har gjort. Det var ikke Steiro i VG fremmed for.

– Det er allerede mye vi ikke publiserer. I Tonning Riise-saken stoppet vi mye. Han er ung og trykket var stort. Vi har gjort både gode og dårlige vurderinger. Alt har ikke vært perfekt, sa Steiro.

– Vi tenker på den totale mengden saker. Vi har hatt et veldig bevisst forhold til det. Vi har forsøkt å ikke være så veldig personfokuserte, men heller skrive om systemene. Og vi har tenkt mye på billedbruken, sa Strøm-Gundersen i Aftenposten.