«Halve Norge» vil ha en bit av Munch

Edvard Munch ble født i 1863 på Løten. Han vokste opp og døde i Oslo i 1944, men i løpet av sitt lange liv knyttet han seg til flere steder som klart avspeiles i kunstnerskapet. Tydeligst er inspirasjonen fra Ekely, Åsgårdstrand, Kragerø og Hvitsten, men også fra Jeløya i Østfold malte han mange naturmotiver.

En ny bok om alle disse stedene har fått tittelen Mine slott. For det var nettopp «slott» eller det franske «Chateau», han kalte sine ulike boliger.

Det er Munchmuseet som utgir boken. Munch-nettverket, en sammenslutning av alle kommunene som Munch har tilhørighet til, bidrar med de fleste tekstene.

Kragerø et vendepunkt

Katja Cecilie Ræder Aarflot, som driver Kultur-Kameratene i Kragerø, har skrevet kapittelet om Munchs forhold til Telemark-byen.

– Det som gjør Munchs Kragerø-periode så viktig, er at den representerer overgangen fra hans periode på nerveklinikk i København til en ny livskraftig og god skapende periode. Den barske telemarksnaturen langs kysten gjør ham godt, og han går i gang med de store Aula-dekorasjonene til Universitetet, sier Aarflot.

– Nå er det landskapet, naturen og solen som står i fokus, og ikke alle menneskedramaene, angsten og fortvilelsen, sier Aarflot, som i sommer arrangerer vandringer i Munchs fotspor i Kragerø.

Hvitsten og Åsgårdstrand

Hun forteller at Hvitsten, Åsgårdstrand og Kragerø har planer om flere felles formidlingsopplegg, som binder de tre stedene sammen.

– Er det en konkurranse mellom stedene om Munchs geografiske tilhørighet og identitet?

– Nei, det opplever jeg ikke. Det er heller slik at dette er en ny og spennende måte å forstå Munch på. Stedene forteller selv sine historier, og vi ser det i bildene hans. Det er ikke bare indre psykologi og drama med Munch. Det blir en slags avdramatisering av Munch gjennom stedene som forteller sine historier, sier Aarflot.

Fakta: Edvard Munch og stedene Løten: Edvard Munch ble født 12. desember 1863 på gården Engelhaug Østre, der faren var lege. Oslo: I 1864 flyttet familien til Kristiania, som byen het frem til 1925. Familien bodde først i Pilestredet, senere på Grünerløkka. 53 år gammel kjøper Munch eiendommen Ekely ved Skøyen. Fredrikstad: Morsslekten er derfra. Vågå: Farsslekten er derfra. Åsgårdstrand: I perioden 1885 til 1905 har han et nært forhold til byen, og i 1898 kjøper han hus her. Munchs Hus er i dag museum. Kragerø: Etter mange år i utlandet flytter han til Kragerø i 1909. Han kom direkte fra en nerveklinikk i København. Hvitsten: Kjøper gården Nedre Ramme i 1910 og beholder den frem til sin død. Investor Petter Olsen har kjøpt eiendommen. Han bygger nå et museum der, som etter planen skal åpne i 2019. Jeløya: Han leier Grimsøy gård fra 1913–1916. Fra Jeløya flytter han til Ekely, hvor han bor til han dør i 1944.

Nærheten til naturen

En av de andre forfatterne er Ina Johannesen, direktør ved Ekebergparken og leder for investor Petter Olsens Munchs-prosjekt i Hvitsten.

– Tiden her markerer et skifte i hans liv og virke. Det viktigste var antagelig nærheten til naturen. Dager og netter han kunne nyte i ro og fred på eiendommen som lå «vakkert mellom sjøen og skogen», som han selv skrev det. Kunstnerisk tok han nå for seg naturen på en annen måte enn tidligere, sier Johannesen.

Han fartet mellom Kragerø og Hvitsten i samme periode og holdt på med auladekorasjonene begge steder.

– Ramme gård forble et viktig sted for Munch ut livet, selv etter at han slo seg ned på Ekely, sier Johannesen.