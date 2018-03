Slik skal de unngå ny Oscar-skandale

Natt til mandag 5. mars går den 90. Oscar-utdelingen av stabelen i Hollywood. Her får du alt du trenger å vite om prisutdelingen:

Hvem som kan bli historisk, nye rekorder, de nominerte, hvordan OL påvirket Oscar, skandaler og tradisjoner som brytes.

– Seriøst, dette er ingen spøk

Under fjorårets Oscar-utdeling skjedde det som absolutt ikke skal skje: Seerne ble vitne til et av de mest sjokkerende øyeblikkene gjennom 89 prisutdelinger:

Da det var tid for utdeling av den aller gjeveste prisen – «beste film», leste Warren Beatty og Faye Dunaway opp feil vinner. Crewet bak La La Land gikk opp på scenen og begynte på sin takketale, før de ble avbrutt, og den virkelige vinneren Moonlight inntok scenen.

Her kan du se øyeblikket hvor feilen oppdages:

Dermed var skandalen et faktum – og arbeidet med hvordan dette kan unngås startet.

Tre tiltak som skal redde prisutdelingen

PricewaterhouseCoopers (PwC), Oscar-utdelingens offisielle regnskapsførere som også har ansvaret for konvoluttene med de ulike vinnerne, har i år innført nye tiltak som skal sikre at det ikke oppstår problemer:

De to PwC-representantene må bekrefte at kjendisparet som skal dele ut prisen, faktisk har riktig konvolutt før de går ut på scenen.

I tillegg til de to PwC-parene på hver side av scenen, skal det i år være en tredje sikkerhetssjekk: I kontrollrommet vil en person som har oversikt over alle vinnerne, sitte og kan raskt varsle dersom feil vinner blir annonsert. (Da feilen skjedde i fjor, tok det over to minutter før riktig vinner ble annonsert).

De som skal håndtere konvoluttene, får totalforbud mot bruk av mobil og sosiale medier under seremonien.

Bryter Oscar-tradisjoner

Tiltakene nevnt over er ikke de eneste endringene under årets utdeling. Tradisjonen tro skulle fjorårets mannlige vinner av «beste skuespiller» ha presentert årets kvinnelige vinner. Det skjer ikke i år:

Skuespiller Casey Affleck trakk seg nemlig for noen uker siden fra utdelingen etter tidligere anklager om seksuell trakassering. Han vil heller ikke være til stede under showet, skriver Variety.

– Vi støtter denne avgjørelsen. Nå kan man fokusere på showet og det fantastiske arbeidet som er gjort i år, uttalte en representant for The Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences.

Og dersom du har stusset litt på datoen for årets Oscar, så stemmer det at den er senere enn vanlig. Ifølge LA Times deles statuettene normalt ut i slutten av februar, men på grunn av OL-sendingene fra Sør-Korea ble prisutdelingen utsatt.

Knuste sin egen rekord – kan bli mer historisk

En som nok allerede er fornøyd med årets Oscar, er Meryl Streep (68). I januar mottok hun sin 21. Oscar-nominasjon for rollen som Katharine Graham i filmen The Post. Med denne nominasjonen slo hun forrige rekordholder for flest nominasjoner – nemlig henne selv.

Streep har vært kandidat i nominasjonsløpet siden 1979. Da fikk hun sin første nominasjon for prestasjonen i The Deer Hunter. Det ble ingen statuett det året, men året etter kunne hun ta hjem prisen for beste kvinnelige birolle i Kramer mot Kramer.

Senere har hun tatt med seg prisen for beste kvinnelige hovedrolle i Sofies valg (1982) og Jernkvinnen (2012). Dersom hun vinner for sin nyeste rolle i The Post vil hun inneha enda en rekord: Skuespiller med flest Oscar-statuetter noensinne – en tittel hun da vil dele med Katharine Hepburn, skriver Variety.

Kan bli første afroamerikanske som vinner «beste regi»

En av storfavorittene under årets Oscar-utdeling er Get Out – en grøsser om rasisme. Dette er regissør Jordan Peeles (39) debutfilm, og det er derfor ekstra stas at filmen er nominert til både «beste film», «beste regi» og «beste originalmanus». At en debutant klarer dette, har kun skjedd tre ganger tidligere.

Dersom Get Out kaprer statuetten for «beste regi», blir Peeles historisk ettersom ingen afroamerikanere tidligere har tatt med seg den ettertraktede prisen.

En annen film som kan bli historisk dersom de vinner, er Logan. Det er nemlig den første live-action superheltfilmen som er nominert for «beste adapterte manus».

Men filmen som nok flest har forventninger til, er The Shape of Water – som er nominert i hele 13 av 24 kategorier. Deriblant «beste film, «beste regissør», «beste kvinnelige hovedrolle», «beste originalmanus» og «beste mannlige birolle».

Det er kun tre andre filmer som har hatt flere Oscar-nominasjoner gjennom tidene – La La Land (2017), Titanic (1998) og Alt om Eva (1950). De var alle nominert i 14 ulike kategorier.

PS: Ingen norske TV-kanaler sender årets Oscar-utdeling.