Én time før Nasjonalgalleriet stengte søndag, sto fortsatt mange mennesker i kø for å komme inn.

Eirik Kydland, kommunikasjonsdirektør ved Nasjonalmuseet, forteller at museet har hatt nesten 2000 publikummere på besøk daglig i romjulen.

– Den store pågangen henger nok både sammen med at vi stenger Nasjonalgalleriet midlertidig i midten av januar, og at mange vil få med seg den populære Sohlberg-utstillingen før det, sier Kydland.

På skitur i Rondane i 1899 fikk Harald Sohlberg en åpenbaring. Resultatet regnes som Norges nasjonalmaleri.

Må sikre en trygg flytteprosess

Han sier at 2000 publikummere pr. dag er et høyt tall, men at museet i løpet av turistsesongen på sommeren fort får besøk av 4000 mennesker pr. dag.

Nasjonalmuseet stenger midlertidig fra 13. januar, i forbindelse med flytting av museet til Vestbanen i Oslo. For å sikre en trygg flytteprosess for kunsten, må Nasjonalgalleriet holde stengt frem til åpningen av det nye museet en gang i 2020.

Olav Olsen

80.000 har sett Sohlberg-utstilling

Utstillingen «Harald Sohlberg. Uendelige landskap» åpnet i slutten av september og har så langt hatt 85.000 besøkende.

– Mange vil se denne utstillingen før den avsluttes i januar. De neste to ukene kommer vi til å utvide åpningstidene i Nasjonalgalleriet til klokken 21 om kvelden, forteller Kydland.