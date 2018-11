Hverdag og ville spekulasjoner står side om side hos debutantene.

To er allerede kjent fra andre kunstfelt: Artisten Tønes signerer sin første bok med navnet Frank Tønnesen. Skuespiller Marte Mangnusdotter Solem debuterer med et sommerlett kammerspill. Hennes bok får spesielt god mottagelse her i avisen, også poeten Katrine Heiberg løftes frem som et talent.