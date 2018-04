Allsang på grensen mellom liv og død i George Saunders vellykkede roman

George Saunders

Lincoln i bardo

Original utgave: «Lincoln in the Bardo», RandomHouseBooks 2017

Oversatt av Preben Jordal

Den amerikanske novellemesteren George Saunders første roman, Lincoln i Bardo, som vant den prestisjetunge Man Booker-prisen i fjor, er nå endelig ute i norsk språkdrakt.

Er han like leken, energisk, ekte, absurd, vittig, menneskeelskende og varm i romanformatet som i novellene? Svaret er heldigvis ja.

Vi befinner oss på gravlunden Oak Hill under den amerikanske borgerkrigen. Willie, Lincolns elleve år gamle sønn og yndling, er død. Hans far, presidenten, besøker ham i krypten, knust av sorg. Men gutten er ikke alene.

Et burlesk persongalleri

På gravlunden finnes mange fortvilte sjeler som aldri har akseptert at de er døde. De snakker om «sykekasser» i stedet for kister, og de klamrer seg fast på dette mellomnivået i sine tilstander av ymse kvalitet, og mimrer om fortiden.

Ifølge tibetansk buddhistisk tradisjon og den religiøse teksten Bardo Thödröl, den såkalte tibetanske dødeboken, er den siste bardo de ulike tilstandene sjelen befinner seg i mellom døden og en ny gjenfødsel. I bardo kan man gjennomgå både skrekklignende visjoner, omforminger og transformasjoner, og Saunders beskriver et burlesk persongalleri som står midt oppi dette.

Tre av dem, Bevins, Herr Vollman og pastor Everly Thomas, utgjør et slags fortellende kor i romanen. De utfyller hverandre som Ole, Dole og Doffen i fortellingen om hvordan de hjelper Willie Lincoln til å akseptere døden.

«Du føler utvilsomt en slags dragning? sa herr Vollman. En trang? Til å dra? Et eller annet sted? Hvor det er mer behagelig? Jeg føler at jeg skal vente, sa gutten.»

Kakofoni av stemmer

I buddhistisk tradisjon flyter alt, og alt er lidelse. Ved å akseptere dette og hjelpe andre kan man oppnå vekst, noe våre tre venner får erfare. Deres kamp for Willie er både rørende og morsom.

Saunders har tatt utgangspunkt i historiske kilder som beskriver Lincolns liv i perioden da sønnen døde, samt noen oppdiktede, og flettet dette sammen med stemmene fra gravlunden. Kakofonien av stemmer illustrerer på finurlig vis den buddhistiske filosofien som Saunders selv er tilhenger av. At alle historier er like viktige – og alle er like uviktige.

Det svir bak øyenlokkene

Passasjene med den døde Willie og faren Abraham Lincoln er nydelig utført og får det til å svi bak øyenlokkene. Lincolns sorg gir ham forståelse og innsikt i konsekvensene av krigen han leder, alle unge liv som går tapt, og dem som sitter tilbake, knust.

«Hans sinn var nylig blitt ført i retning av sorg; henimot det faktum at verden var full av sorg; at alle strevde med en eller annen sorgens byrde; at alle led; at uansett hvilken vei man tok her i verden, så måtte man prøve å huske at alt var lidelse».

Lincoln i bardo er rørende i sin beskrivelse av Lincoln, den er klok om sorg, og den gir en følelse av at alt henger sammen, og at det er en mening med det hele. Intet mindre!

Romanen er forbilledlig oversatt av Preben Jordal. Den erfarne Saunders-oversetteren har et ordvalg, en rytme og flyt som er så saundersk at man flere steder tar seg i å tro at man leser originalversjonen. Imponerende!