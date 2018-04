Nå spiller «alle» unge Fortnite. Dette må du vite som forelder.

100 spillere slippes ned på en øy i fallskjermer. Alt de har tilgjengelig, er en øks for å samle inn ressurser. Til slutt står bare vinneren igjen. Slik starter kampene i «Fortnite: Battle Royale», et spill med over 45 millioner brukere.