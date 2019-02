Landets største kulturinstitusjon skulle vært i sluttspurten av et innviklet IT-prosjekt. Men ikke alt har gått etter planen i Den Norske Opera og Ballett (DNO & B).

1. Januar var lanseringsdato for et skreddersydd IT-system for administrasjon og arbeidsprosesser i Operaen. Prislappen ble beregnet til 35 millioner kroner leverandøren Ciber AS satte i gang i desember 2017.