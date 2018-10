Åpningen av Oslo World: En fin hyllest til en stor stemme

Oslo Worlds 25. festival tematiserer frihet, og årets åpningsforestilling arrangeres til minne om den palestinske artisten og aktivisten Rim Banna, som døde tidligere i år. Hun knyttet bånd til Norge, blant annet gjennom sin deltagelse på Lullabies from the Axis of Evil. Det var tittelen på samlingen av vuggesanger som Kirkelig Kulturverksted utga før Irak-krigen i 2002.

Musikerne som deltar på kveldens hyllest, har bånd til Rim Banna. Blant dem er Bugge Wesseltoft og Kari Bremnes, og det er førstnevnte som er kapellmester og står for arrangementene. Det blir en sammensatt og kontrastfylt kveld.