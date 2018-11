Begrunnelsen for det dramatiske grepet oppgis å være at Bonnier over flere år har slitt med lønnsomheten i det norske markedet, primært på grunn av sviktende inntekter fra magasinene, ifølge Dagens Næringsliv.

I Norge utgir Bonnier Media magasinene Costume, Bo Bedre, Tara og BoligPluss. Selskapet har i tillegg åtte nettsteder, og det samarbeider med flere såkalte influencere.