«Det er nesten litt eksotisk», sier skuespiller Gisken Armand i en av de mange promotrailere for Byggmester Solness. Etter mange år med postmoderne oppsetninger, setter Nationaltheatret nå opp en versjon der de følger Ibsens tekst og teaterform. Den franske regissøren og teatersjefen Stéphane Braunschweig har spesialisert seg på slike rene og teksttro oppsetninger, og på Nationaltheatret har han også scenografien.

Et arkitektkontor fra vår egen tid, der et stort, tomt vindu bryter naturalismen. Senere skal det vise seg at det hele er en dreiescene, og at vinduet er enden av en trakt. En slags vei mot himmelen, der byggmesteren kan vandre mot toppen av tårnet, mens han snakker til sin Gud.