I «Surviving R. Kelly» blir seerne presentert for et titall kvinner som forteller at de er blitt utsatt for overgrep, fysisk og psykisk mishandling og manipulering av Robert Sylvester Kelly, bedre kjent som R. Kelly.

Han står blant annet bak hits som «Bump n’ Grind», «World’s greatest», «Ignition» og «I believe I can fly».