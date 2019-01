«Revenge is a dish best served cold» er et feilsitat fra Farlige forbindelser, en roman om intriger ved det franske hoffet på slutten av 1700-tallet.

Utsagnet er like dekkende for denne skildringen av intrigene ved dronning Anne av Storbritannias hoff på starten av 1700-tallet. Det er først og fremst misantropien som her serveres som en kald, uimotståelig rett, av tre kvinnelige skuespillerinner som aldri har vært bedre.