Regissør M. Night Shyamalan har siden gjennombruddet vært et offer for sin egen genialitet. Den sjette sansen (1999) gjorde at publikum forventer overraskelser. Det er vanskelig å følge opp. Siden den gang har han laget noen filmer som virkelig ikke er gode: Den forutsigbare The Village (2004) og After Earth (2013) lar vi gå i glemmeboken.

Hans forrige film Split (2016) var en positiv opplevelse. Filmen var en elegant og spennende thriller om en ung mann (James McAvoy) med dissosiativ identitetsforstyrrelse.