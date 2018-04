Operabillettene i Oslo kunne vært dyrere, og Operaen kunne økt sine inntekter med opptil 26,4 millioner kroner i året.

Det konkluderer Synnøve Hokholt Sagafos og Sara M. Frimanslund i sin masteroppgave fra Norges handelshøyskole (NHH). Oppgaven tar for seg prising av setene på Operaens hovedscene.

De har indikasjoner på at de mest kresne kundene er villige til å betale mer for de beste setene.

– Publikum er mer opptatt av å se og høre godt enn hva billetten koster. De med høyest betalingsvilje betaler for lite, og det er for få billetter tilgjengelige for kunder som betaler full pris, sier de to nyutdannede siviløkonomene.

De foreslår å sette opp prisen på de beste setene fra 795 til 995 kroner.

Fakta: Priser og besøkende Ifølge Operaens årsrapporter har Den Norske Opera & Ballett 20–25 prosent egenfinansiering.

Hver operabillett er subsidiert med cirka 75 prosent.

Billigste billett koster 100 kroner, men den egentlige prisen er cirka 400 kroner.

Dyreste billett koster 795 kroner, men den egentlige prisen er cirka 3180 kroner.

I 2017 hadde Operaen 307.000 besøkende og et økonomisk resultat på 8,4 millioner. Den mottok 611 millioner i statsstøtte.

De dyre billettene selges tidlig

I masteroppgaven har de to studentene sett på salget av de ulike billettypene i Operaen i sesongen 2015/2016. De finner at de beste billettene ofte blir solgt først, og at det oftere er ledige billetter på de dårligere og billigere plassene.

Gjennomsnittsprisen for en operabillett i 2016 var 457 kroner.

Sammenholdt med internasjonale studier av betalingsvilje for kulturbilletter og Operaens egne markedsundersøkelser, konkluderer de med at Operaen i en del tilfeller bør redusere rabattene og prise de beste billettene høyere.

Frimanslund og Sagafos mener at abonnentene får for gode tilbud, er først ute og blokkerer de beste setene til lav pris gjennom gode rabattordninger.

De foreslår en tredelt modell for prising av de beste plassene, med en ny toppkategori for de aller beste orkester- og balkongplassene.

Foreslår å sette opp prisene på de beste setene

– Opera og ballett er kostbare kunstformer, og operaproduksjon kommer ikke til å bli billigere. Å sette opp prisen er komplekst og ikke noe du kan gjøre over natten. Man kan heller ikke finne riktig pris uten å teste i praksis. Men Operaen kan forsøksvis sette opp prisene gradvis på de mest populære forestillingene, sier Frimanslund og Sagafos.

De vil ikke kutte prisen på de billigste billettene, og de sier det er urealistisk å kreve for eksempel 3000 kroner pr. billett, slik tilfellet er i andre land der operahusene ikke er subsidiert på samme måte som i Norge.

– Operaen skal ikke være en snobbeinstitusjon, sier Sagafos.

– Vi forstår at det er en trygghet for Operaen å se at «alt» er utsolgt seks måneder i forveien, men det betyr at veldig mange operainteresserte ikke får gå, sier hun.

Tror det er dyrere enn det er

I en markedsundersøkelse gjennomført av Operaen fremkommer det at publikum tror billettprisene er høyere enn de faktisk er. Andre sier at de ikke går fordi de ikke får tak i billetter.

– Vi har ikke analysert hver eneste plass i setefaktor, ei heller fått personopplysninger om operagjengerne. Men konklusjonen er at alle monner drar, og at Operaen bør jekke opp prisene for dem som er mest betalingsvillige. Slik kan egeninntektene øke, og Den Norske Opera & Ballett bli tilgjengelig for enda flere, sier Sagafos.

Flest mulig skal ha tilgang

Operaens markeds- og kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie er ikke enig i alle resonnementene til studentene.

– Studentenes påstand om at «alt» er utsolgt, og at det er vanskelig å få tak i gode billetter, er en gammeldags myte, sier han.

Operaen er statsfinansiert, og i fjor mottok den 611 millioner kroner i statsstøtte.

– Pris er noe vi løpende vurderer, og vi har de dyreste prisene blant teaterhus med offentlig finansiering. Flest mulig skal ha tilgang til husets kunst, samtidig som vi skal utnytte vårt eget inntjeningspotensial, sier Fredstie.

Skal en familie på fire, med to vokse og to barn se Nøtteknekkeren, koster det over 2000 kroner. Så kan man diskutere om det er et fornuftig prisnivå, mener Fredstie.

– Abonnentene okkuperer ikke «halve salen»

– Masterstudentene viser at billettprisene er mye lavere enn i våre naboland?

– Både Stockholm, København og andre operahus internasjonalt har høyere topp-priser, men vi har to tredjedeler av salen til høyeste pris. For noen år siden var halve salen dyreste kategori, og prisene er økt med 50 kroner ved jevne mellomrom, sier Fredstie.

Operaen har tredoblet inntektene siden tiden på Youngstorget og spiller dobbelt så mange forestillinger som i den gamle operaen, opplyser han.

– Hva med å prisdifferensiere mer på setekartet?

– Vi har diskutert om vi skal prise en «indrefilet» ekstra høyt, men har så langt vurdert at det passer ikke til historien rundt Operaen i Bjørvika. Vi synes det er et poeng at alle skal kunne kjøpe gode plasser. Vår hovedoppgave er å få opera og ballett ut til flest mulig.

Fredstie sier at abonnentene står for 15–20 prosent av omsetningen, og at det dyreste abonnementet koster 7000 kroner.

– Det er en myte at det er de samme folkene som går hele tiden og okkuperer halve salen, sier han.