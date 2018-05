1. Ukraina

1 2 3 4 5 6

Melovin: «Under the Ladder»

Denne er nok plassert først fordi den kommer med garanti om heftige europop-rytmer og pyro. Sjekk pianoet mot slutten, som nesten tar fyr. Nå skal ikke jeg være veldig kritisk, altså, men hadde det ikke vært en fordel å sende en fyr som kan engelsk?

2. Spania

1 2 3 4 5 6

Amaia y Alfred: «Tu canción»

Det er lett å bli sjarmert av årets spanske bidrag, en fløyelsmyk ballade sunget av to kjærester som kjæler med hverandre mens strykerne følger dem forsiktig under. Problemet er at låten aldri løfter seg ut av det klisjéfylte, og høres ut som noe kliss som Disney ringer og vil ha tilbake.

3. Slovenia

1 2 3 4 5 6

Lea Sirk: «Hvala, Ne!»

Det overrasker ikke at flere land sender moderne elektronisk musikk med heftige rytmer, tydelige temposkifter og såkalte «drop». Det merkelige er at Slovenia ikke har kommet opp med en låt med driv som fenger mer. Denne bygger opp mot et voldsomt refreng – men faller så flatt.

4. Litauen

1 2 3 4 5 6

Ieva Zasimauskaitė: «When we're old»

Tid for ballade, og Litauen tar det helt ned med denne hyllesten til vennskap og kjærlighet som holder fra man er ung til gammel. Ieva er absolutt habil som sanger, men den glatte pianoballaden hun synger over, er skrevet minst tusen ganger før. Og bedre.

5. Østerrike

1 2 3 4 5 6

Cesár Sampson: «Nobody but you»

Her er mye smart samlet på ett sted. Pianointroen minner om James Blakes versjon av «Limit to your love». Melodien flyter fint, og refrenget og broen høres ut som noe Sam Smith kunne sunget. Pur pop med fullt fokus på refrenget. I Eurovision kan det bli til gull.

6. Estland

1 2 3 4 5 6

Elina Netsjajeva: «La forza»

Klassisk opera. Dette er typen som deler Eurovision-folket mellom de som elsker en operasanger som Elina, og de som mener at en slik låt hører hjemme i helt andre konkurranser enn denne. Det er ingen tvil om at damen kan sitt fag. I min bok er dette likevel ikke en vinner.

7. Norge

1 2 3 4 5 6

Alexander Rybak: «That's How You Write a Song»

En lett, glad og fengende sak. Pur pop med spiss funkgitar, ok vokal, strykere, blid fele og god stemning. Trekk for et banalt scubidub-midtparti, men denne treffer fansen. Med løftet sceneshow er Eurovision-vinneren fra 2009 blitt en mulig favoritt til å gjenta suksessen. Gjerne det.

8. Portugal

1 2 3 4 5 6

Cláudia Pascoal: «O jardim»

En person er død, og vår sangerinne lover å stelle og ta vare på hagen vedkommende etterlater seg. Portugal vant det hele med en dempet og svært følelsesladd låt i fjor, og prøver samme oppskrift igjen. Pianoballaden får noen rytmer mot slutten, men dette er ordentlig sårt.

9. Storbritannia

1 2 3 4 5 6

SuRie: «Storm»

Det er selvfølgelig oppbyggende med en tekst som råder oss alle til å holde hodet hevet, uansett hvor sterke stormer vi opplever i livet. Eurovision-fansen elsker sånt. Men det er ikke mer kraft i denne pur lette poplåten enn at den kun funker som et skuffende vindpust.

10. Serbia

1 2 3 4 5 6

Sanja Ilic & Balkanika: «Nova Deca»

En klassisk folkemusikkballade med fløytespill og vakker ursang drives opp til en rytmisk poplåt sånn halvveis. Oppskriften er velkjent i Eurovision, og fungerer alltid sånn middels. Denne setter seg liksom aldri helt, selv om de tre vokalistene uten tvil er habile sangere.

11. Tyskland

1 2 3 4 5 6

Michael Schulte: «You let me walk alone»

Alvorlige og personlige historier har også en plass i Eurovision-floraen, sjekk bare fjorårets vinner, og denne fra en mann som mistet sin far i ung alder er rørende. Likevel er det tvilsomt om den litt for flate pianoballaden, som etter hvert kles i dramatiske strykere, når helt dit.

12. Albania

1 2 3 4 5 6

Eugent Bushpepa: «Mall»

Albania har valgt seg en kraftsanger, og fyren leverer definitivt varene vokalt. Samtidig har man valgt en låt som er for omfattende for sitt eget beste. Fra den akustiske folkstarten fylles det på, på, på med gitarer og strykere. Til slutt har man bare fått for mye.

13. Frankrike

1 2 3 4 5 6

Madame Monsieur: «Mercy»

«Mitt navn er nåde». En historie om en jente som blir født om bord på en båt når moren flykter til Europa. Takknemligheten over å få leve, mens andre drukner. Fortalt på fransk over en flott poplåt med et fengende refreng og som har det lille ekstra i en perkussiv instrumentering. Årets beste låt, og klar vinnerkandidat.

14. Tsjekkia

1 2 3 4 5 6

Mikolas Josef: «Lie to me»

Enkle virkemidler ligger bak en av årets største favoritter. En kjekk type rapper og synger godt om tapt forelskelse, men det er musikken rundt ham som løfter showet. De tunge rytmene setter seg umiddelbart, mens en lystig trompet gir en tydelig signaleffekt. Ren fest, en real poengsanker.

15. Danmark

1 2 3 4 5 6

Rasmussen: «Higher Ground»

Jeg kjente ikke til vikingen Magnus Erlendsson, som i motsetning til de fleste andre i sin tid sto for en ikke-voldslinje. Før nå. Danske Rasmussen har langt hår og rødt skjegg og ser ut som en ekte viking, ja, men den musikal-svulstige og synthtunge låten når ikke inn. Pluss for aktiv vindmaskin.

16. Australia

1 2 3 4 5 6

Jessica Mauboy: «We Got Love»

Australia ble tatt med som gjest i Eurovision for noen år siden, og har siden bitt seg fast i toppen med fengende poplåter. Er man invitert på fest, så byr man på glede, også i år. Den enkle moralen er «ikke gi opp, for vi har kjærlighet», og sånt går ofte topp ti. Men ikke helt opp.

17. Finland

1 2 3 4 5 6

Saara Aalto: «Monsters»

Harde tak i Finland, som bruker sitt bidrag til å jage vekk ekle monstre som gjemmer seg under sengen (eller i hodet på artisten, vel). Dette er tre minutter bankende pop som mangler alt av originalitet, både tekstlig og musikalsk, og er sjanseløs i konkurransen.

18. Bulgaria

1 2 3 4 5 6

Equinox: «Bones»

En ekte kraftpoplåt som drives av flere stemmer i samspill, og som ligger i favorittsjiktet. Sannsynligvis fordi den er melodisk god og byr på tre minutter musikalsk løft. Ofte en smart oppskrift her, men det er likevel vanskelig å se denne som nummer én.

19. Moldova

1 2 3 4 5 6

DoReDos: «My Lucky Day»

En rytmisk sommerlåt i discopopland med litt lokal koloritt i blåserne kan vel ikke bli feil, eller? Tja, disse tre dansende minuttene kan sikkert spre litt glede fra scenen, men hvem i all verden kommer til å huske den etterpå? Her er det ingenting annet som griper.

20. Sverige

1 2 3 4 5 6

Benjamin Ingrosso: «Dance You Off»

Svenskene vet hva som gjelder i denne konkurransen, så klart. Unge Ingrosso er et barn av musikk- og underholdningsindustrien, og synger som en ny Justin Bieber over en discopoplåt som umiddelbart fenger. Topp ti, garantert, men litt for lett og polert til å bli den store vinneren.

21. Ungarn

1 2 3 4 5 6

AWS: «Viszlát Nyár»

Hvorfor Ungarn, hvorfor? Siden tegneseriebandet Lordi vant Eurovision med tungrock for et tiår siden, har ingen lykkes med brautende og brølende metal og rock i denne konkurransen. Det kommer heller ikke til å skje i år, for dette er et 100 prosent mislykket fremstøt.

22. Israel

1 2 3 4 5 6

Netta: «Toy»

Denne hysteriske poplåten har gått rett hjem hos fansen og har toppet oddslistene foran finaleuken. Den #metoo-inspirerte teksten om «you stupid boy, I’m not your toy» er lett å følge. Damens vokale kyllinglyder er hakket verre. Uansett er denne noe eget, og den har driv og refreng til fest.

23. Nederland

1 2 3 4 5 6

Waylon: «Outlaw In 'Em»

Nederland er annerledeslandet i Eurovision, de som sender country og rock når alle andre driver med pop og ballader. I år går det derimot for langt ut på landet, og denne countryrock-låten med et gitarriff lånt av Aerosmith lander på helt feil side av eggen som heter kvalitet.

24. Irland

1 2 3 4 5 6

Ryan O'Shaughnessy: «Together»

Irland kan popmusikk, og tidligere kunne de også vinne Eurovision, gang på gang. I år sender konkurransens mestvinnende land en lettflytende poplåt med en like lett tekst om vennskap og kjærlighet. Tre minutter til å smile av, men så er låten dessverre glemt igjen.

25. Kypros

1 2 3 4 5 6

Eleni Foureira: «Fuego»

Nei, man kan ikke dekke over en fæl låt ved å stille lettkledd på scenen. Dette er et forsøk på å lage dancepop som låter som Rihanna for fem år siden, med et lokalt synthinnslag i refrenget. Det hele strander på null originalitet og svak vokal. Oddsfavoritt, merkelig nok.

26. Italia

1 2 3 4 5 6

Ermal Meta e Fabrizio Moro: «Non mi avete fatto niente»

To av hjemlandets største stjerner går sammen i en småfengende låt om den meningsløse terroren som rammer verden, men som likevel ikke får knekke oss som mennesker. Prisverdig innhold, men den flate melodien er likevel ikke blant årets mest givende.