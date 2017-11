«Little Women» på NRK i julen

NRK gikk torsdag ut med en oversikt over hvordan TV-jula blir på deres kanaler. I tillegg til flere nye serier og filmer, kan seerne se fram til tradisjonsrike Kvelden før kvelden, som også i år ledes av Ingrid Gjessing Linhave og Haddy N'jie. Der venter blant annet favoritten «Grevinnen og hovmesteren», som i fjor samlet 1,8 millioner seere foran skjermen.

For de matglade serveres programmet «Ribbe minutt for minutt» på julaften, der en spesialkonstruert ovn med kameraer på innsiden sørger for at stekeprosessen kan følges steg for steg.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

På seriefronten finner man blant annet det nye kostymedramaet «Little Women» fra BBC, basert på den berømte romanen til Louisa May Alcott fra 1800-tallet. Både kjærlighet og sjalusi er blant teamene i serien der kjente skuespillere som Angela Lansbury og Michael Gambon har sentrale roller.

Tilhengere av Charles Dickens kan se fram til serien «Dickens' jul», hvor noen av de mest ikoniske karakterene fra forfatterens verker samles i en serie satt til det 19. århundrets London.

Den franske dramathrilleren «Le Bureau» er også blant seriene som gjøres tilgjengelig i jula, mens de minste kan glede seg over at det er hele tre julekalendere å velge blant. NRKs egen «Jul i Svingen» får selskap av SVTs «Emblas saga» og danske DRs «Tidsreisen».

Konsert med artisten Aurora fra Nidarosdomen i Trondheim er på programmet 29. desember, men også før jul varter statskanalen opp med en rekke musikalske innslag.