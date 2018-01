1 2 3 4 5 6 McMafia

Få ting får thrillerblodet til å bruse mer enn dateline-filmer. Tenk Jason Bourne og James Bond, hvor navnet på internasjonale byer tikker over skjermen, og velkledde skurker og helter flytter seg lettbent fra Shanghai til Paris til San Francisco uten å stå i en eneste flyplasskø eller vente på et flytog som aldri kommer.

McMafia klokker kjapt innom Tel Aviv, Praha, London og Mumbai, og fremstår fra første anslag som Spektakulær Internasjonal Thriller. Serien er da også laget av BBC, og her hjemme skal den selge den nye strømmetjenesten Amazon Prime, så det er store aktører involvert i produksjonen. Store fisker er det også i historien, som tar for seg klodens mest raffinerte kriminelle.

Se seriens trailer her:

Fiksjon av dokumentar

Historien er løselig inspirert av 2008-boken McMAFIA – A Journey Through the Global Criminal Underworld, hvor journalist Misha Glenny tegnet opp et moderne kart av menneskesmuglere, russisk mafia, israelsk underverden, finanskriminalitet og kriminell ondskap.

Serien lager fiksjon av dokumentarboken, og bygger et kjølig eliteunivers rundt den unge fondsforvalteren Alex Godman. Han er vokst opp i London med eksil-russiske foreldre, solid utdannet ved Harvard, og etterstreber engelsk kutyme like mye som en slags etikk i finansene han driver.

I hvert fall frem til onkelen Boris blir stukket i hjel med en kaviarkniv foran ham, og fondet Alex driver sliter med å få inn nok investeringer til å overleve. Skal han hevne onkelen? Er mafiaen ute etter ham også? Forsøkte onkelen å lure ham til å ta skitne penger? Hvordan skal ha forklare sin amerikanske kjæreste, som er konsulent for et firma som spesialiserer seg i «etisk kapitalisme», hva som foregår på turene til Cayman Island og Prahas bakgater?

På sidelinjen lurer en israelsk kasinomagnat med skitne penger, en mystisk tidligere Harvard-medstudent, Alex’ forfyllede og sorgtunge far, skeptiske kolleger og et kobbel av klodens mest skruppelløse narko- og menneskesmuglere.

Resepsjonisten som kom inn fra revolusjonen

McMafia har et stort familiedrama i seg, men utover i serien spinner det mer rundt Alex’ far enn ham selv. Familieoverhodets stadig mer marinerte håp om å dra hjem til Russland drar familien ned i en negativ spiral, men blir – etter et tydelig anslag i første episode – altfor lite satt opp mot Alex’ åpenbare ønske om å være engelsk. Derimot bruker McMafia mye tid på Alex’ stadig dypere løgner for kjæresten, og hvordan hun spinnes inn i vevet hans.

God thriller, svakt skuespill

Men utenpå familiedramaet er McMafia også en vellaget thriller om internasjonal kriminalitet. Med boken som litterært forelegg, fremstår historien om mafia, menneskehandel, narkotikasmugling og finansverdens involvering som både troverdig og voldsom.

McMafia har innholdsmessige og estetiske likhetstrekk med John le Carré-serien The Night Manager, som gikk som påskekrim her hjemme i fjor, og kan minne om en undervurdert thriller som The International, men er litt for ujevn til at den kan kalles en umiddelbar innertier.

James Norton er god som Alex Godman og Juliet Rylance sterk som hans skeptiske kjæreste, men den talentfulle brasilianeren Cato Blai er håpløs som mellommannen Antonio Mendez. Scenene med ham, Alex og Rebecca er så stive og styltete at man kunne hengt dem på veggen, og minner oss til stadighet om at det vi ser på er fiksjon og ikke ekte vare.

Synd, for når serien fungerer er McMafia alene grunn nok til å abonnere på Amazon Prime.