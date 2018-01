Christopher McDougall

Født til å være helt

I Født til å løpe (Pax 2012) kan man lese at det er like viktig – kanskje viktigere – å trene opp den åndelige styrken før et løp som den fysiske. Forfatter og journalist Christopher McDougall siterer den australske idrettsutøveren Herb Elliott på dette, men det kunne like gjerne vært McDougalls eget credo.

Spesialiteten hans er nemlig å sprite opp praktiske treningsråd med historie, filosofi, mytologi, litteratur, antropologi. Virkningen er på sitt beste at trening utvides fra dørgende kjedelig plikt til å bli en helhetlig syssel for kropp og sinn.

Det blir også til tider en skikkelig røre. McDougall avbryter til stadighet fortellingene sine for å fortelle om noe helt annet, som en treningsnarkoman Sjeherasad, for å skape det jeg antar skal være dramaturgi, men som kan være ganske slitsomt for leseren å holde styr på.

Utholdenhetens nytteverdi

Selv har jeg gått ned 60 kg og holdt meg der snart tre år, først ved hjelp av lavkarbo og deretter periodisk fasting. Jeg er altså ikke fremmed for kontrære helseråd.

Så lenge jeg slipper å trene. I alle fall så lenge jeg slipper å trene på treningsstudio!

Der kommer barfotløpingens manifest Født til å løpe inn i bildet – og oppfølgeren fra 2015, som nå gis ut på Pax forlag som Født til å være helt. Der den første utforsker løpeteknikk og løpingens rolle i menneskelig evolusjon, handler denne nye om utholdenhet generelt og om utholdenhetens nytteverdi i virkelige situasjoner.

Den er oversatt av Børge Lund og har en akseptabel mengde anglisismer (eksempel: «her kommer det trøbbel»), som ville ødelagt en mer skjønnlitterær bok, men som er til å leve med i en bok opprinnelig skrevet av en amerikansk helsejournalist med vanlig amerikansk journalist- og selvhjelpsspråk. Med andre ord er den språklig og formmessig sett ganske lik sin forgjenger. Du-henvendelsene begynner allerede i første setning: «Du må nesten sette deg i Slakterens sted.»

Motstandskamp på Kreta

Rammefortellingen er bortføringen av den tyske general Kreipe under andre verdenskrig. Hovedpersonene er de britiske agentene Billy Moss og Patrick Leigh Fermor, samt et knippe innbitte kretiske motstandskjempere. Antagonisten er den nevnte «Slakteren» (general Müller), som var den andre tyske øverstkommanderende på Kreta. Flukten over fjellene er en spennende nok fortelling i seg selv. I denne boken er den ment å illustrere forbindelsen mellom heltemot og fysisk utholdenhet.

Hvordan klarte en amatørgruppe av britiske agenter, hyret for røveraktig verdensvanthet mer enn for militær erfaring (de hadde ingen), å bortføre en tysk general til Egypt uten å oppdages?

Og hvordan har det seg at helt vanlige kretere – kvinner som menn, gamle som unge, barn som voksne – klarte å plage tyskerne lenge nok til at de måtte utsette invasjonen av Russland? En bragd som visstnok var med på å avgjøre utfallet av krigen!

Fakta: Christopher McDougall Født 1962 Amerikansk forfatter og journalist. Mest kjent for Født til å løpe som startet trenden med barfotløping og utbredte den kontroversielle teorien om at mennesket fra evolusjonens side er utmattelsesjegere.

Rotete og inspirerende

Bortføringen er bare ett av mange elementer i boken. Settingen gjør det mulig for McDougall å trekke paralleller om gresk heltemot helt tilbake til Homer, samtidig som han smetter inn lange digresjoner om urtesanking, macheteangrep, middelhavsdiett og paleo, parkour og kung fu. Det overrasker ikke når man kommer til takksigelsene og kan lese at han ikke kunne bestemme seg mellom to bokideer – «en om naturlig bevegelse, den andre om et vanvittig eventyr på Kreta» – og bestemte seg for å kombinere.

Resultatet er en rotete og unødvendig lang, men samtidig rik og inspirerende bok. Bokindustrien elsker selvfølgelig unødvendig lange bøker. Man får ikke solgt tynne bøker i USA. Ikke i Norge heller for den saks skyld, med vår høye fastpris og strenge innkjøpsordning for sakprosa.

Oppslagsverk

Den grundig belyste kjerneideen i Født til å være helt er at heltemot og naturlig bevegelse er det samme. Vi må slutte å trene på studio for å se bra ut og heller leke oss utendørs i by og natur. Hensikten med trening er å bli kapable mennesker som kan stille opp for hverandre.

«Vær sterk for å være til nytte», for å sitere Georges Hébert, en av bokens mange guruer.

Når man på heroisk vis har kjempet seg gjennom bokens 400 sider, som like godt kunne vært 2–300, kan den brukes som oppslagsverk og treningspådriver.

Jeg kan ikke vurdere det vitenskapelige grunnlaget for alle ideene i den, som ofte nok innbyr til skepsis. Jeg vet bare at jeg får lyst til å hoppe, lekeslåss og klatre i trær. Sånn sett har den lykkes.