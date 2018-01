Nordic Music Prize, en av Nordens viktigste musikkpriser, deles ut under Bylarm 1. mars. Tidligere har First Aid Kit, The Knife og islandske Jónsi fra Sigur Rós vunnet prisen. Den er blitt delt ut siden 2010.

I år er to norske artister nominert: Kim Myhr og Susanne Sundfør.

Myhr ga ut jazzalbumet You | Me i fjor og er særdeles fornøyd med nominasjonen. I fjor bidro han på Jenny Hvals album Blood Bitch, som vant Nordic Music Prize i fjor.

Jenny Hval ble snytt for Spellemann, men ble kåret til Nordens beste i fjor.

– Jeg synes det er veldig bra og oppløftende at en plate som er såpass eksperimenterende i form og format kan bli nominert til Nordic Music Prize. Og personlig så er jeg selvfølgelig veldig glad for at det arbeidet som er lagt inn i platen blir anerkjent på denne måten, sier Myhr i en uttalelse.

Susanne Sundfør er nominert for tredje gang, nå for albumet Music for People In Trouble. Da Aftenpostens kulturredaksjon skulle kåre fjorårets beste norske album, havnet Sundfør helt øverst.

Juryen består av blant andre Dagens Næringsliv-journalist Audun Vinger. Han sier at de nominerte viser at nordisk musikk fortsatt imponerer, og at det ikke var en enkel jobb å få listen ned

– Med voksende kunnskap om våre respektive lands musikkscener har den nordiske juryen kommet frem til en balansert liste, både hva angår sjanger og nasjonalitet, med albumhøydepunkter fra i fjor. Måtte alle vinne, sier Vinger.

Her er de andre nominerte

De øvrige landene har to eller tre nominerte hver. Navn som peker seg ut, er Björk (IS), Fever Ray (SE) og Yung Leang (SE). I alt er 12 artister og band nominerte.

Her er hele listen:

Katinka – Vi Er Ikke Kønne Nok Til At Danse (DK)

Debutalbum fra det danske bandet som deler navn med vokalist Katinka Bjerregaard. Omtalt som en «jublende og skranglete oppdatering av nordisk folk-pop».

Solbrud – Vemod (DK)

Svartmetall med opphav i Ungdomshuset i København, et dansk samlingspunkt for punkere og anarkister.

Kaukolampi – 1 (FI)

Timo Kaukolampi har tidligere kombinert garasjerock, kraut og electro. Nå kommer en helelektronisk miks dedikert til en avdød venn.

Astrid Swan – From the Bed and Beyond (FI)

Astrid Swans femte studioalbum handler om hennes egen kamp mot brystkreften.

One Little Indian/Playground

Björk – Utopia (IS)

Ifølge Aftenpostens anmeldere var det Björk som lagde det nest beste albumet i verden i fjor. «Islandske Björk slutter aldri å fascinere, og denne gangen imponerer hun også både tekstlig og musikalsk. Fra første sekund høres Utopia unektelig «björksk» ut», skriver de.

Högni – Two Trains (IS)

Högni var tidligere frontfigur i Hjaltalín. Nå presenterer han et mer elektronisk lydbilde på solodebuten.

Alvia Islandia – Elegant Hoe (IS)

En ny bølge av hip hop gjør seg merkbar på Island, og nå dominerer kvinnene. En av dem er Alvia Islandia, som visstnok pleier å ta med både tyggegummi, vannpistoler og plastikkponnier på scenen.

Kim Myhr – You | Me (NO)

Den norske jazzgitaristen jobbet blant andre med Jenny Hval, som vant Nordi Music Prize i fjor. Han omfavner albumformatet og legger på gitarer lag for lag, skriver juryen.

Susanne Sundfør – Music For People In Trouble (NO)

Én av Norges største artister toppet Aftenpostens norske albumkåring i fjor. «Frykten for klodens generelle elendighet gir knallsterk popmusikk», skrev vår anmelder. Sundfør var også nominert i 2010 og 2012.

Hele anmeldelsen leser du her.

Raphael Chatelain

Fever Ray – Plunge (SE)

Karin Dreijer, tidligere vokalist i The Knife som vant prisen i 2013, har høstet mye god kritikk for sitt andre album under navnet Fever Ray.

Mwuana – Thriller (SE)

Årets R & B-album i Sverige, ifølge juryen, og legger til at det kan minne om både Drake og Marvin Gaye.

Yung Lean – Stranger (SE)

21-åringen slapp debutalbumet sitt i 2014 og kom med oppfølgeren i fjor–dette er et album for internettgenerasjonen som er på grensen til å bli voksne, skriver juryen.