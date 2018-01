1 2 3 4 5 6 En handelsreisendes død

Et liv på avbetaling.

Arthur Millers En handelsreisendes død fra 1949, den amerikanske klassikeren som har hele verden som resonansbunn, representerer Trond Espen Seims regidebut og Atle Antonsens debut i taleteatret. Personlig hadde jeg de aller største forventninger til Antonsen. Store komikere som Leif Juster og Arve Opsahl har gått opp veien inn i dramatikken før ham.

Kanskje er rollen som Willy Loman for stor for en debut, kanskje skulle han hatt en mer erfaren regissør, kanskje ville et par ukers ekstra prøvetid for finpussing av nyanser, stemmebruk, frasering og dybdeboring i rollen gjort susen – men denne forestillingen mangler (i alle fall foreløpig) nerve, lag og kontraster.

Endimensjonalt

Spillet er gjennomgående endimensjonalt, spesielt i første akt. Replikkene klinger tillært og uten desperasjonens undertoner, situasjonene virker til dels grunne.

Det tar seg opp i andre akt, og hele veien er det Laila Goodys inderlige skildring av Linda, Lomans forsømte hustru, som løfter helheten. Hun elsker mannen betingelsesløst og ofrer anelsesløst sønnene på hans alter. Sønnene, som i amerikansk tradisjon alltid skal komme lenger enn fedrene og oppfylle den amerikanske drømmen, og som det her ikke blir noe av.

Den amerikanske drømmen

The American Dream – å vinne suksess og penger, være self made, dristige menn som våger seg inn i jungelen og kommer seierrike og steinrike ut, som klatrer i samfunnet og er godt likt – det er Willy Lomans livsløgn.

Willy er hverken dristig eller seirende. Han er feig og løgnaktig, og det er arven han har gitt videre til sine hjelpeløse sønner. Etter et liv på veien som agent med vareprøver i kofferten, ender han som en pengelens overlevning – og ingen bryr seg. Han, og de gamle historiene hans, er like utgått på dato som skoene.

Han er et overflødig menneske i en ødelagt familie, og han har ødelagt den selv. Middelmådighet er dødsstøtet på den amerikanske drømmen.

Det store fallet – og det lille

Arthur Miller var sterkt påvirket av Henrik Ibsen, og hans familiedramaer har også et fellesskap med greske tragedier. Tragedien ligger i en stor persons fall, en konge, en leder, en stjerne, og det fallet er, som vi har sett altfor mye av i det siste, dypt og plutselig.

I Millers moderne tragedie er Willy Loman ingen stor mann eller leder. Han er en hverdagssliter og en grinebiter som har gjort mange feil valg, og hans fall er en gradvis nedadgående spiral gjennom hele livet.

Alt går i stykker rundt ham. Han har dyrket falske guder.

Fedre og sønner

Miller selv var et barn av den store depresjonen som begynte med krakket i 1929. Det har vært mange krakk og finanskriser siden, amerikanere og andre har måttet gå fra hus og hjem. Fedre og sønner utkjemper alltid sine kamper på forskjellige arenaer.

Willys sønner blir ikke til noe. Biff er det store sportshåpet, men hans fremtid blir ødelagt av dårlig mattekarakter og farens svik.

Hvorfor Seim lar Olav Waastad trippe rundt som om hans hemmelighet er tissetrang, er vanskelig å forstå. Den andre sønnen Happy (Espen Alknes) forsøker forgjeves å få foreldrenes oppmerksomhet, men ingen bryr seg.

«Noen må bry seg»

Linda Lomans ikoniske replikk «Attention must be paid!», et slags krigsrop for de middelmådige, er vanskelig å oversette. Tapere er også mennesker. Her blir den til «Noen må bry seg», og det mangler resonans.