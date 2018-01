Suzanne Brøgger: – Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom

Litteraturhuset i Oslo åpnet sesongen med nordisk toppmøte mellom den danske forfatter-diva Suzanne Brøgger og den norske forfatteren Hanne Ørstavik.

Man kan trygt si det var stinn brakke.

Siden Brøgger debuterte med Fri oss fra kærligheden i 1973 der hun kritiserte kjernefamilien, har hun skrevet nærmere 30 bøker som er oversatt til 20 språk.

Myten og ikonet Suzanne Brøgger

Brøgger og Ørstavik er ivrige lesere av hverandres bøker. Og samtalen kretset rundt de utømmelige temaene kjærligheten, barndommens betydning, kvinners seksualitet og selve skriveprosessen.

Ifølge Brøgger er det å skrive en roman nesten som å ha en kjærlighetspartner:

– Det er ikke mange menn som kan tåle å ha en kvinne som har et manuskript som partner.

– Å skrive er også å elske, repliserte Ørstavik og refererte til sitt franske forbilde Marguerite Duras.

Hvem er mest bluferdig?

Begge er kjent for sine skildringer av kvinners seksualitet, men hvem er egentlig mest bluferdig?

– Du har åpnet kjønnet i mye større grad enn jeg har. Jeg er meget mer bluferdig enn det du er, sa Brøgger til Ørstavik:

– Men det er jo en ny generasjon nå, og alt endrer seg for hver generasjon.

– Jeg var gått så langt at Tove Ditlevsen ikke ville røre min bok. Og hun hadde jo selv gått langt, sa Brøgger med henvisning til reaksjonene da hun debuterte.

Bli den du er

Brøggers nyeste bok Koral er en gjenskrivning og nyredigering av de tidligere bestselgerne Creme Fraiche, Ja og Transparence.

Intervjuer Mari Nymoen påpekte at Brøgger har utelatt mye fra de tidligere bøkene, og at hun har vært sin egen redaktør.

– Det har vært godt å være sin egen redaktør. Boken er blitt som en essens av mitt liv, eller rettere sagt essensen av min forberedelse til livet.

Brøgger refererer det gamle visdomsordet «Bli den du er».

– Det er hemmeligheten bak all dannelse. Veien går gjennom litteratur, spiritualitet og kjærlighet.

Den krevende barndommen

Begge er opptatt av barndommens betydning. Men det gjelder å ikke forsteine en fortolkning, livet er ikke statisk, det er hele tiden i bevegelse, det er akkurat her og nå.

– Man kan forsteine en fortolkning, man kan for eksempel gjenta og gjenta at man har hatt en ulykkelig barndom. Men det er aldri for sent å få en lykkelig barndom, sa Brøgger.

Et knust hjerte

«Kun et knust hjerte er helt hjerte», mener den danske divaen. Og hver generasjon skal finne kjærligheten og oppleve de store krisene i livet.

– Hver tidsepoke har sine særtrekk. En gang var det mangel på valgmuligheter, i dag har de unge for mange valgmuligheter og det er store krav til suksess, perfeksjon og konkurranse, sa Brøgger.

– Da jeg var ung, var det ikke så alarmerende å være ensom, vi så det mer som noe eksistensielt. Det var filosofien fra Paris, du vet eksistensialismen. Det var legitimt å være ensom og lese Søren Kierkegaard, sa Brøgger, og la til:

– Kierkegaard har spilt en stor rolle for meg siden jeg var en ensom teenager.

#Metoo

Ingen debatt i januar 2018 uten å være innom #metoo.

– Jeg synes hele #metoo-debatten er kjempekompleks. Skitt og kanel blir blandet i en stor smørje. En ting er trakassering, men så er det alt det andre, sa Ørstavik.

Mari Nymoen påpekte at Brøgger har drevet sin egen #metoo-kampanje i flere tiår.

– #metoo handler om makt. Vi må se på strukturene. Potensialet ligger i at vi kvinner må komme i kontakt med vår egen kraft, sa Suzanne Brøgger.

