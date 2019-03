Alle land har sine store og tragiske krimsaker, hendelser som endret lover og samfunn. Kidnappingsdramaet i Gladbeck i 1988 er en av de kriminelle hjørnesteinene i det moderne Tyskland, og den glimrende miniserien Gladbeck viser hvorfor dramaet rystet landet i sine grunnvoller.

En augustdag for over 30 år siden ranet de forsofne yrkesgangsterne Dieter Degowski og Hans-Jürgen Rösner en bankfilial i den vesttyske småbyen Gladbeck. De ble oppdaget, politiet kom klumsete inn fra sidelinjen, og i løpet av kort tid var ran blitt til gisseldrama. De neste 54 timene ble et voldelig mediesirkus uten sidestykke i europeisk historie.