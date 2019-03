I 1968 reise en ung østfolding til Frankrike. Tore Stubberud opplevde studentopptøyene i Paris og reiste skuffet derfra. Han var skuffet over gapet mellom retorikk og realiteter; for mye posering og for lite gatekamper. Han så hvordan «[d]et progressive ble et kamuflasjetelt for det nye borgerskapet»

Anslaget lover godt. Brunst og brustne illusjoner er materie som litteratur veves av. I en tid da forfattere flest er opptatt med å overvåke de finere nyanser i sine sinnsstemninger, foretar Stubberud en bakgrunnssjekk av generasjonen som former vår samfunnsmoral.