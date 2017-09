A-magasinet øker lesertallene kraftig

Torsdag kom lesertallene for norske papiraviser og magasiner. De viser at A-magasinet vokser og befester posisjonen som Norges største avismagasin. En posisjon VG Helg hadde for bare to år siden.

Mens VG Helg fortsetter fallet, har Dagbladet Magasinet en liten opptur.

Her er utviklingen i lesertall for de største avismagasinene:

– Leserutviklingen vår har vært veldig god og helt etter det vi har jobbet systematisk med siden 2013. Vi ser at strategien vi la for fire år siden, med å gjøre A-magasinet nasjonalt, var helt riktig. Vi feirer rett og slett med leserne våre i dag, sier featureredaktør Lillian Vambheim i Aftenposten.

Jane Throndsen er redaktør for VGs magasin og plussredaksjon, og peker på den digitale veksten når hun skal svare på papirfallet:

– Leserutviklingen på VGs featurestoff har aldri vært høyere og vi setter stadig nye rekorder på VG Pluss. Samlet sett, på papir og digitalt, så har aldri flere lest VGs featurestoff.

Avisene mister lesere

De store tallene viser imidlertid at norske aviser mister lesere, nå også på nett.

Det er tallenes tale i høstens lesertallmåling fra Mediebedriftenes Landsforening, utført av Kantar TNS:

Papiravisene har en samlet tilbakegang på 11,3 prosent i antall lesere.

Nettavisene går tilbake med 4,1 prosent.

Samtidig er det også oppgang: For de som måler mobil isolert sett, vokser mobilutgavene med 7,6 prosent

Men norsk journalistikk står fortsatt sterkt, understreker MBL:

– Det viser den daglige dekningen på 82 prosent tydelig. Det var forventet at lesertallene for papiravisene ville falle, men det er positivt at innholdet stadig oftere leses på mobile flater, sier MBL-direktør Randi S. Øgrey i en melding.

NRK øker på nett

NRKs lesertall går derimot kraftig fram på nett og mobil, og de spiser markedsandeler. Mens VG ser ut til å stange i taket og Aftenposten har stabilisert seg, kan NRK.no vise til stor vekst.

Schibsted er en av dem som har vært kritisk til NRKs vekstambisjoner, og tidligere VG-redaktør og nå publisistisk direktør Torry Pedersen er ikke mindre skeptisk når han nå ser de ferske lesertallene:

– I motsetning til kommersielle aktører er NRK ikke avhengig av verken brukerbetaling eller annonser, det innebærer selvfølgelig implisitt en konkurransefavør.

(For ordens skyld: Aftenposten er eid av Schibsted)

