NRK fikk krass kritikk i Kringkastingsrådet for Israel-utspill

NRK fikk sterk kritikk da debatten om Israel-tiraden i programmet Shaun på P13 ble tatt opp i Kringkastingsrådet torsdag.

Julie Brodtkorb, leder av Kringkastingsrådet, karakteriserte Israel-tiraden i NRK-programmet Shaun på P13 som noe av det sterkeste hun har vært med på å diskutere i rådet. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Nå nettopp

Programleder Shaun Mathesons harde utspill på direkten mot Israel vakte sterke reaksjoner, og Kringkastingsrådet har fått over 500 klager i forbindelse med sendingen.

I programmet langet Matheson ut mot Israel, blant annet i forbindelse med koronavaksinen, og vitset med at det nesten var som om at han ønsket at koronavaksinen ikke virket i Israel.

I tillegg til klagene til Kringkastingsrådet har Med Israel for Fred, sammen med sju andre Israel-organisasjoner, politianmeldt innslaget. NRKs underholdningsdirektør Charlo Halvorsen har også beklaget innslaget og fjernet innholdet.

Under torsdagens møte i Kringkastingsrådet fikk da også NRK kraftig kritikk for innslaget, skriver Medier24.

Rådets leder Julie Brodtkorb var svært krass i sin kritikk av kanalen, selv om hun også roste kanalen for å raskt beklage og ta avstand fra innholdet.

– Det skulle bare mangle. At NRK som allmennkringkaster, uansett form for programmet, skal ha denne type innhold, er jeg veldig glad for at dere ser, at dette ikke bare er å bomme, men å bomme særdeles grovt, sa Brodtkorb.

Rådsmedlem Trude Drevland var også blant dem som reagerte sterkt på innslaget. Hun var imidlertid også kritisk til at NRK har fjernet programmet fra sine nettsider, slik at man i ettertid ikke har anledning til å høre det, for diskusjon.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som også sitter i rådet, var enig med Brodtkorb i at NRK reagerte raskt, skriver Kampanje.

– Jeg mener NRK-ledelsen handlet forbilledlig da saken ble offentlig kjent tirsdag kveld forrige uke. Det ble tatt gode beslutninger om beklagelse og avpublisering. Det var en resolutt og tillitvekkende reaksjon på en helt uakseptabel oppførsel av en NRK-programleder, sa han, men mente samtidig at beklagelsen var for vag.