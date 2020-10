«Tante Ulrikkes vei» får millionstøtte

Filmatiseringen av romanen «Tante Ulrikkes vei» er blant prosjektene som nå får tilskudd av Norsk filminstitutt.

Iram Haq ser mot Groruddalen med sitt nye filmprosjekt. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

10 minutter siden

Fredag ble det delt ut nye produksjonstilskudd – som kommer tre spillefilmer og én dokumentarfilm til gode.

Blant annet kan regissør Iram Haq smile etter en tildeling på 7 millioner kroner til spillefilmen «Tante Ulrikkes vei», der Erlend Loe har skrevet manus. Filmen er basert på Zeshan Shakars prisbelønte oppvekstroman.

– For oss i NFI er det viktig å bidra til et større mangfold i norsk film, både foran og bak kamera – og i hvilke historier som fortelles. Dagens tildelinger bidrar tydelig til dette, og det er fint å se at det langsiktige arbeidet vårt gir resultater. Ikke minst betyr dette at publikum har mye å glede seg til fremover, sier NFI-direktør, Kjersti Mo.

Ved siden av Haq får regissør Thea Hvistendahl fin støtte til sin film «Håndtering av Udøde», som baserer seg på svenske John Ajvide Lindqvists roman med samme navn. Hit vanker det hele 12 millioner kroner i produksjonstilskudd, og filmen blir Hvistendahls spillefilmdebut.

Regissør og manusforfatter Yenni Lee mottar 6 millioner kroner i produksjonstilskudd til «Eksplosjoner i hjertet» – en historie om et kjærlighetsforhold mellom to unge kvinner. Filmen er utviklet gjennom NFIs Nye veier, og blir også denne regissørens langfilmdebut.

På dokumentarfilmfronten er det Daniel Høglund og Jo Vemund Svendsen som støttes av NFI i denne runden. De får 2,2 millioner kroner i tilskudd til dokumentarfilmen «Alt for Norge», en historie om Egil «Drillo» Olsen og det norske fotballeventyret på 90-tallet.