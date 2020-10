Anmeldelse: Dette spillet setter virkeligheten i skyggen

For første gang smelter digital spillgrafikk og virkeligheten sammen på en måte som virkelig fungerer. Mario Kart Live: Home Circuit er noe helt for seg selv.

Nå nettopp

I mange år har vi ventet på at noen skulle klare å smelte sammen virkelighet og digital grafikk på en måte som var noe mer enn «interessant».

AR-teknologi (augmented reality) har riktignok opplevd et par velkjente suksesser. Spillet Pokémon Go og morsomme Snapchat-filtre er to av dem. I dataspillenes verden har AR til nå likevel mest vært en løsning på leting etter et problem.