TV-grøss: Halloweenfest for nesten hele familien

En av tidenes mest diskuterte skrekkhistorier er filmet av Netflix. The Haunting of Bly Manor er like deler skummel og vakker.

16. okt. 2020 11:47 Sist oppdatert nå nettopp

The Haunting of Bly Manor hviler på en tyngre arv enn de fleste serier. Den er basert på Henry James Turn of the Screw fra 1898. Novellen er diskutert opp og ned i mente på de 120 årene som er gått siden den ble skrevet.

Så før vi begynner med nok en analyse, la oss se på hvordan serien bruker historien.