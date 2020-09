TV-anmeldelse: Denne briljante serien bør du ta med deg inn i seriehøsten

En gjeng unge amerikanere på en militærbase i Italia forteller fine historier om voksesmerter.

18. sep. 2020 10:14 Sist oppdatert nå nettopp

Livet i det amerikanske militæret er godt dekket i filmhistorien. Fra Catch 22 og MASH til moderne perler som In The Valley of Elah , er militær hverdag en god bakgrunn for krim og drama.

We Are Who We Are gir oss en helt ny vinkel på temaet. Serien følger en gjeng ungdommer som bor på en amerikansk base i Italia. De flørter, depper og drikker pils fra murere mens de danser til «Maria Magdalena» på italiensk disko. Det bades og kysses, og av og til krysser de veier med italienske innfødte. Felles for alle er kompliserte forhold til sine foreldre. Denne stammen av hærfolk som har ofret barnas røtter for en omreisende tilværelse på militærbaser rundt i verden.

Hovedpersonene er 14-åringene Caitlin (Jordan Kristine Seamón) og Fraser (Jack Dylan Grazer). Caitlin introduseres tidlig som en mistilpasset type som foretrekker vodka foran vann og øreplugger foran prat med foreldre. Foreldrene er Sarah og hennes kone, Maggie. Begge er militære, men Sarah er ny øverstkommanderende på basen.