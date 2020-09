Kraftig kritikk mot Disneys «Mulan»: Takker selskap som jobber med leirene der uigurer tvangssteriliseres

Kina anklages for folkemord, masseinternering og tvangssterilisering i Xinjiang-provinsen. I samme område ble Disneys nye storfilm spilt inn, og selskapet takker lokale myndigheter.

Yifei Liu spiller hovedrollen i storfilmen «Mulan». Disney / AP

8. sep. 2020 10:11 Sist oppdatert nå nettopp

Landskapet nordvest i Kina hylles ofte. Melkeaktige elver renner mellom mektige fjell, og sedertrær står oppstilt som soldater langs veien. Her finnes både store fossefall, isbreer og endeløse ørkensletter.

Det har skapt en mektig ramme for Disneys nye storfilm, Mulan. Nå møter filmen voldsom kritikk på flere fronter. Blant annet for å ha valgt å filme akkurat i dette området nordvest i Kina.

I september 2017 la Mulan-regissør Niki Caro ut et bilde fra Urumqi, hovedstaden i Xinjiang-provinsen.

Skildringen i starten av artikkelen er hentet fra den statseide avisen Global Times’ skildring av Xinjiang. Siden avisen eies og styres av kinesiske myndigheter, viser artikkelen et glansbilde av provinsen.

Når Aftenposten og andre, uavhengige medier skriver om Xinjiang-provinsen, er det ofte for å omtale den største masseinterneringen av mennesker siden andre verdenskrig. Den muslimske minoriteten uigurene sendes til konsentrasjonsleirer Xinjiang-provinsen. Det er dokumentert at uiguriske kvinner sendes dit for å tvangssteriliseres, blant annet.

I rulleteksten etter Mulan takker filmen åtte statlige enheter i Xinjiang-provinsen, skriver The New York Times. Blant dem er fire propagandabyråer, skriver en spaltist i The Washington Post.

Nå hagler kritikken mot Disney. Aftenposten har vært i kontakt med selskapet, som ikke vil kommentere saken.

Les også – Disney-skurkene er ikke like skremmende som før

Takker selskap som har en rolle i omskoleringsleirene

Det statlige sikkerhetsbyrået i Turpan står også på takkelisten. Ifølge Kina-ekspert Adrian Zenz, som BBC har snakket med, har enheten en rolle i omskoleringsleirene i området, leirer der uigurer, et folk av tyrkisk avstamning, blir plassert.

BBC viser til dokumenter og vitnesbyrd fra folk som har sittet i leirene, som melder om indoktrinering og straff, påstander Kina avfeier som falske. Fra styresmaktene heter det at leirene er frivillige skoler som jobber med å bekjempe terror og ekstremisme.

Yifei Liu, som spiller Mulan i filmen, har også fått kritikk etter at hun uttrykte støtte til Hongkong-politiet. Disney

Kritiseres på flere fronter

Mulan skulle bli en av årets storfilmer for Disney, men koronakrisen har gjort at premieren ble heldigital. Nå ligger filmen på strømmetjenesten Disney + i noen deler av verden, men norske seere må vente til 4. desember på en premiere.

Kritikken mot filmen kommer ikke bare på grunnlag av interneringsleirene i Xinjiang-provinsen. Også skuespilleren Yifei Liu, som spiller hovedrollen, har havnet på kant med kritikere av kinesiske myndigheter. Og dét handler om en helt annen sak: Demonstrasjonene i Hongkong.

Etter at en utvekslingsavtale mellom Hongkong og kinesiske myndigheter ble lagt frem i fjor vår, har demonstrantene protestert mot myndighetene. Og Liu fikk flere av demonstrantene på nakken da hun uttrykte offentlig støtte til politiet i Hongkong i fjor sommer. Det finnes flere videoer som dokumenterer at politiet slår hardt ned på demonstrantene i Hongkong.

Heller ikke denne kritikken vil Disney kommentere overfor Aftenposten tirsdag.