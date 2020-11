Dokumentaren om Greta Thunberg handler om stort personlig mot

Sårbare, knallsterke Greta.

Erlend Loe

Fakta Greta På kino. Regi: Nathan Grossman. Med: Greta Thunberg. Dokumentar. Sverige, USA, Storbritannia, Tyskland. Tillatt for alle Vis mer

En femten år gammel jente med fletter og rød vannflaske setter seg utenfor Sveriges Riksdag med et skilt hvor det står at hun skolestreiker for klimaet. Mediene plukker det opp, og i løpet av kort tid blir hun invitert overalt, til konferanser på slott og i palasser.

Hun sier det hun mener, jobber døgnet rundt, reiser med tog, spiser vegansk og bor på hoteller, selv om hun ikke liker småprat, savner hundene sine, og helst skulle hatt hverdag og forutsigbare rutiner. Hun samler millioner av barn og unge til skolestreik og demonstrasjoner, men hånes samtidig av statsledere og kommentatorer.