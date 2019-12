Vibeke Fürst Haugen blir konstituert kringkastingssjef

Det bekrefter styreleder Birger Magnus i NRK til Medier24.

Haugen er i dag programdirektør for NRKs Marienlyst-divisjon. Hun sier til avisa at hun ser fram til nye oppgaver.

– Jeg får muligheten til å se NRK fra et litt annet sted. Nå blir oppgaven å sørge for at man ikke mister farten, sier hun.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar permisjon for å studere ved Forsvarets høgskole fra midten av januar til påsken 2020. Eriksen sier at han er helt sikker på at Haugen vil gjøre en glimrende jobb.