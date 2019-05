Sangeren og skuespilleren Doris Day er død

Day var omringet av nære venner da hun sovnet inn i sitt hjem i Carmel Valley i California mandag morgen, opplyser Doris Day Animal Foundation.

– Hun var i utmerket fysisk form for alderen, inntil hun nylig fikk en alvorlig lungebetennelse, heter det i uttalelsen.

Som skuespiller ble hun på 1950- og 60-tallet blant de mest populære kvinnelige filmskuespillerne noensinne. Hun spilte i en rekke suksessrike dramafilmer og musikaler, samt uskyldige sexkomedier som «Pillow Talk».

Hitchcock

Blant andre kjente filmer er «That Touch of Mink», samt sangen «Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)» fra Alfred Hitchcock-filmen «The Man Who Knew Too Much» ("Mannen som visste for meget") fra 1956.

Day var berømt for sin fløyelsmyke stemme og startet karrieren som radiosanger i hjembyen Cincinnati. Siden ga hun ut en lang rekke plater.

Fanskaren var stor nok til at det i 2011 ble utgitt en samling tidligere upubliserte låter. «My Heart» nådde topp ti-lista i Storbritannia.

Selvbiografi

Days selvbiografi «Doris Day: Her Own Story» ble utgitt i 1976. Der delte hun sine opplevelser om pengeproblemer og tre mislykkede ekteskap, i kontrast til det lykkelige bildet som ble fremstilt gjennom hennes Hollywood-karriere.

I sine eldre dager brukte hun mye av tiden sin på å kjempe for dyrs rettigheter. Siden 1980-tallet var hun i stor grad pensjonert fra underholdningsindustrien.

Doris Day fylte 97 år 3. april.