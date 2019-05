Det er jublende dager for hardrockfansen. Først annonserte mystiske Tool omsider dato for album 13 år etter forrige plate, og nå er jammen tyskerne i Rammstein tilbake med musikk for første gang på nesten ti år.

Mye har skjedd med verden siden Liebe ist für alle da ble sluppet i oktober 2009, men Rammstein tar ufortrødent opp tråden der de forlot den. Så hva får vi høre av nyheter når sekstetten inntar et smekk utsolgt Ullevaal stadion 18. august?