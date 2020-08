Han er den av Erna Solbergs statsråder som tar desidert flest selfier: – Det har skjedd usedvanlig mye i livet mitt

Selfier får politikere til å virke mer ekte, mener ekspert, men understreker at det også kan bli for mye. Den eneste ulempen Abid Raja (V) ser, er at han får dårlig samvittighet når han publiserer for lite.

Midt mellom to spir på Nidarosdomen figurerer Abid Rajas hode. Symmetrien i bildet er perfekt.