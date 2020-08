Nick Cave tar et oppgjør med «cancel culture»: – Kvelende for kreativiteten

I et brev til en fan kaster rockelegenden seg på de siste månedenes store debatter om identitetspolitikk og ytringsfrihet.

Nick Cave mener politisk korrekthet får frem det verste religion har å tilby. AP / NTB scanpix

13. aug. 2020 12:51 Sist oppdatert nå nettopp

I sitt faste nyhetsbrev Red Hand Files får Nick Cave spørsmål fra en fan om hva han synes om «cancel culture». Fenomenet «cancel culture» har de siste månedene vært mye omtalt og kritisert av kunstnere, forfattere og intellektuelle i USA.

Artisten svarer at politisk korrekthet og det å nekte å diskutere ubehagelige ideer, har «en kvelende effekt på samfunnets kreative sjel».

– Vi er en kultur i omstilling, og kanskje er vi på vei mot et mer likestilt samfunn – det vet jeg ikke – men hvilke grunnleggende verdier vil vi miste i prosessen? spør han.

Nick Cave and The Bad Seeds er ansett som et av verdens beste liveband. Her fra Oslo Spektrum i 2017. Magnus Knutsen Bjørke

Harry Potter-forfatteren i spissen

Begrepet cancel culture har fått nytt liv i USA gjennom den siste tidens identitetspolitiske debatter om rasisme, sexisme og kjønnsidentitet. Språkforskere i Norge har foreslått å oversette begrepet til «utfrysingskultur» eller «utestengingskultur».

Harry Potter-forfatter J.K. Rowling og rundt 150 andre formulerte i juli et brev der de kritiserer at folk i akademia, organisasjonslivet og medier sparkes og fryses ut for sine kontroversielle uttalelser eller klønete feil.

J.K. Rowling, Margaret Atwood og Salman Rushdie signerte alle brevet i Harper’s Magazine.

I The New York Times har den kjente kommentatoren Bari Weiss sagt opp i et hardt oppgjør med avisen, som hun mener driver selvsensur. Weiss, kjent som en sentrum-høyre skribent og forsvarer av Israel, mente seg utsatt for mobbing av kolleger for sine synspunkter.

«Kommentarer som uten problemer kunne blitt publisert for bare to år siden, ville nå gitt en redaktør eller journalist alvorlig trøbbel, om ikke oppsigelse», skriver Weiss i et brev til ledelsen.

Bari Weiss har sagt opp som kommentator og debattansvarlig i storavisen The New York Times. Sam Bloom

Det verste ved religion

Rockelegenden Cave skriver i sitt brev at det å ikke erkjenne folks ufullkommenhet og feilbarlighet, og å fryse ut dem man er uenig med, er «nådens antitese». Han mener politisk korrekthet «får frem det verste religion har å tilby», som moralsk skråsikkerhet og selvrettferdighet.

– Uten barmhjertighet mister et samfunn sin sjel og fortærer seg selv, skriver Cave.

Cave har tidligere pekt på at sangene hans gjerne tolkes uten kontekst og ironi. Han hevder at han heller vil skrive noe som skaper ubehag, enn noe som er kjedelig.

«På full fart hit»

Identitetspolitiske debatter har også preget sommeren på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Torkel Brekke, som er professor i kulturelt og religiøst mangfold ved Oslo Met og religionshistoriker i tankesmien Civita, har uttalt at debatten i amerikansk akademia er på vei mot Norge.

130 studenter ba skolen ta et oppgjør med strukturell rasisme og krever «avkolonisering» av pensum og mer postkolonial teori, feministisk teori og queerteori. Et fotografi som henger på skolen, er blitt gjenstand for debatt om sexisme og rasisme.

– Hele det norske samfunnet er gjennomsyret av strukturell rasisme, så KHiO, som de fleste andre institusjoner i kunst- og kulturverdenen, er det også, sa KHiO-rektor Måns Wrange til Aftenposten.

Fem andre studenter ved KHiO er skeptiske til de nye forslagene og mener det er lav takhøyde for å si det man mener, deriblant å ha konservative meninger.

– Dette forteller oss at «woke»-kulturen som har vokst frem ved en del universiteter i USA, også kan bli en trussel mot akademisk frihet i Norge. Fortsatt er ikke dette veldig utbredt her, men vi ser nå at det er på full fart hit også, sa Brekke til Aftenposten for noen uker siden