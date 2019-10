Året er 1889 og vampyrene risikerer å bli utryddet i Europa. For at de blodtørstige skapningene skal overleve, samles ungdommene fra de fem gjenlevende vampyrklanene på et skoleskip som seiler fra land til land.

Her må ungdommene lære å samarbeide, slik at kaldblodige vampyrjegere ikke tar rotta på dem.