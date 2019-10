I dag deles Nobels litteraturpris ut. Her er forhåndsfavorittene.

I dag klokken 13 annonserer Svenska Akademiens hvem som vinner årets, og fjorårets, Nobels litteraturpris.

Som følge av krisen som har preget Svenska Akademien det siste året ble Nobelprisen i litteratur ikke delt ut i fjor. Derfor vil Svenska Akademien i år dele ut to litteraturpriser, som erstatning for at det i 2018 ikke ble delt ut pris.

Også i år spekuleres det rundt hvem som vil motta prisen. På årets favorittlisterer det mange kvinner. Bookmakere har blant annet utpekt den canadiske samtidspoeten Anne Carson og en av Karibias mest anerkjente forfattere, franskspråklige Maryse Condé fra Guadeloupe, som de aller største favorittene. Blant favorittene er også Handmaid's Tale-forfatter Margaret Atwood.

Fakta: De siste vinnerne av Nobels litteraturpris: 2017: Kazuo Ishiguro, britisk statsborger, Japan

2016: Bob Dylan, USA2015: Svetlana Aleksijevitsj, Hviterussland

2014: Patrick Modiano, Frankrike

2013: Alice Munro, Canada

2012: Mo Yan, Kina

2011: Tomas Tranströmer, Sverige

2010: Mario Vargas Llosa, Peru

2009: Herta Müller, Tyskland

2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frankrike

Skandaler

Det har stormet rundt Svenska Akademien de siste to årene. Stormens bakteppe er uroen og skandalene knyttet til avsløringen om at ektefellen til tidligere medlem Katarina Frostenson, kulturprofilen Jean-Claude Arnault, hadde begått seksuelle overgrep.

Stormen blusset for alvor opp i november 2017 da 18 kvinner sto frem og fortalte at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av kulturprofilen.

Arnault ble i fjor dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter. Han ble også beskyldt for å ha lekket navnene på litteraturprisvinnere, informasjon som han skal ha fått av sin hustru, men dette har Frostenson avvist.

Som følge av dramatikken i kjølvannet av overgreps- og trakasseringsanklagene, valgte Akademien i mai 2018 vikke å utrope noen vinner av 2018-prisen på grunn av dramatikken i kjølvannet av overgreps- og trakasseringsanklagene.

5. mars i år ble det kjent at Nobelstiftelsen igjen gir Svenska Akademien tilbake oppdraget med å dele ut prisen. En av forutsetningene var at den profilerte litteraturviteren Horace Engdahl måtte forlate Nobelkomiteen.

Fakta: Svenska Akademien og Nobels litteraturpris Svenska Akademien har siden 1901 delt ut Nobels litteraturpris.

Ble opprettet av kong Gustav III i 1786.

I november 2017 sto 18 kvinner frem og anklaget en mann med nære bånd til akademiet for seksuelle overgrep. Mannen, som svenske medier har omtalt som «kulturprofilen», er Jean-Claude Arnault, gift med akademimedlemmet Katarina Frostenson. Akademiets faste sekretær Sara Danius lover full granskning av saken. Akademiet kutter samtidig pengestøtten til et kultursenter Arnault har drevet.

4. mai i 2018 opplyste akademiet at de ikke kom til å dele ut Nobels litteraturpris i 2018.

I juni 2018 blir Arnault tiltalt for to voldtekter. I desember blir han dømt til to og et halvt års fengsel.

I mars i år godkjenner Nobelstiftelsen at akademiet får dele ut litteraturprisene for 2018 og 2019. Stiftelsen krever samtidig at akademiets nobelkomité de neste to årene ikke skal ha medlemmer som er «forbundet med fjorårets hendelser». Dette medfører at akademiets faste sekretær gjennom en årrekke, Horace Engdahl, som var imot å granske anklagene og en kritiker av reformene i akademiet, må gå ut av komiteen.

Torsdag 10. oktober klokken 13 skal Svenska Akademien kunngjøre vinnerne av Nobelprisen i litteratur for 2018 og 2019. Dette er første gang akademiet har bekreftet på forhånd at utdelingen faktisk skal finne sted.

Jon Fosse blant forhåndsfavorittene

Anne-Francoise Hivert, korrespondent i Le Monde og en av forfatterne bak boken om bruduljene i Svenska Akademien, sier til nyhetsbyrået TT at hun blir utrolig sjokkert om det ikke er en kvinne blant årets prisvinnere.

Tidligere har bare 14 kvinner av totalt 114 prisvinnere fått tildelt litteraturprisen. Sist gang en kvinne vant var da Svetlana Aleksijevitsj fikk prisen i 2015.

Andre favoritter til årets litteraturpriser er polske Olga Tokarczuk, kenyanske Ngugi wa Thiong'o, albanske Ismail Kadare og amerikanske Joyce Carol Oates.

På favorittlisten til det britiske bettingselskapet Nicer Odds står også kjente navn som Handmaid's Tale-forfatter Margaret Atwood og norske Jon Fosse, som er på 17. plass. En norsk forfatter har ikke vunnet siden Sigrid Undset fikk prisen i 1928.