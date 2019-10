Anna B. Jenssen går av som redaktør i Morgenbladet

Mandag ettermiddag ble det klart at Morgenbladets sjefredaktør går av. Den siste tiden har det vært en uttalt konflikt mellom redaksjonsklubben i avisen og Jenssen.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om Jenssens avgang.

Klubben har ved flere anledninger uttrykt at de ikke har hatt tillit til Jenssen.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv, sier Jenssen i en pressemelding.

– Beklagelig

DN skriver at Jenssen fortsetter i NHST-konsernet som eier Morgenbladet, men tar ett års permisjon med virkning fra 22. oktober. I pressemeldingen står det at hun er sykmeldt og ikke vil kommentere avgangen ytterligere.

I pressemeldingen sier styreleder i Morgenbladet Amund Djuve at har forståelse for valget.

– Jeg synes det er beklagelig at Jenssen har kommet til denne beslutningen, men det er dypt menneskelig å si fra når grensen er nådd. Hun tålte den saklige kritikken, fordi hun trodde på strategien og hadde vår støtte, men konflikten og belastningen ble til slutt for stor, sier Djuve.

På Facebook uttrykker Jenssen takknemlighet for støtten hun har fått.

– Jeg er ikke bitter, men jeg er lei meg. Jeg har vært det lenge. Og en sjefredaktør skal ikke gå rundt og være lei seg. Jeg har samtidig fått beskjed av legen i dag om at jeg ikke kan jobbe nå. Jeg trer altså til side både av hensyn til Morgenbladet og av hensyn til meg selv og mine nærmeste. Takk for alle støttende ord underveis. Dere vet hvem dere er, skriver redaktøren.

Da var det slutt. Eller, jeg har valgt å slutte. Jobben som redaktør i Morgenbladet har vært som livet. Store... Publisert av Anna B. Jenssen Mandag 21. oktober 2019

Klubben: – Vi er lettet

Klubbleder Jo T. Gaare forteller at klubben er lettet over å få en avklaring.

– Dette har vært en hard konflikt for alle ansatte. Vi håper at alle som jobber her, både interne og eksterne, nå kan samle seg om produktet og få avisen til å bli best mulig. En konflikt fører til at det er vanskelig å jobbe, men nå er den forhåpentligvis over. Da håper vi at vi kan samle oss om å gjøre Morgenbladet til Morgenbladet igjen, sier Gaare.

– Har dere vært for harde mot Jenssen?

– Vi har brukt vår ytringsfrihet til å sende brev til styret hvor vi har utdypet og forklart hvorfor vi ikke har tillit til redaktøren. Andre får vurdere om vi har vært for harde, men vi har informert styret om dette.

– Håper dere nå på å få flere gjennomslag for den strategien de ansatte vil ha fremover?

– Det må vi ta videre med neste redaktør. Vi har mistet halvparten av de skrivende journalistene i denne prosessen. Det kan bli vanskelig å lykkes med det strategien som er lagt når det har vært så stor nedbemanning.

Møte mandag ettermiddag

Ifølge klubben ble de ansatte kalt inn til møte mandag ettermiddag, på ti minutters varsel like før kl 15.

Da var det bare en håndfull ansatte i redaksjonslokalene. På møtet skal avisens redaktører, samt styreleder Amund Djuve og konsernsjef i NHST Hege Yli Ask, ha vært til stede.

På møtet ble redaktørens avgang annonsert, og Anna B. Jenssen fortalte selv at hun går på dagen.

Konflikten eskalerte sist uke

Morgenbladet har vært preget av konflikt og uro etter at Jenssen satte i gang en nedbemanningsrunde tidligere i høst. Kort tid etter at nyheten om nedbemanningen ble kjent, erklærte redaksjonsklubben, bestående av 25 ansatte i avisen, mistillit mot Jenssen.

I slutten av september ble det kjent at ni av avisens journalister har tatt sluttpakke. Flere av dem var blant avisens mest profilerte skribenter.

Torsdag sist uke ble eskalerte situasjonen da 32 av Morgenbladets skribenter kunngjorde i et leserinnlegg i avisen at de ville holde tilbake bidrag til avisen inntil videre som følge av konflikten.

– Vi vil fra i dag av holde tilbake våre bidrag til avisen inntil ledelsens forsikringer om at Morgenbladet fortsatt skal være Morgenbladet etterfølges av handling. Så lenge avisens ledelse ikke har stabens tillit, vil dette etter vårt syn ikke være mulig, skrev skribentene i innlegget.