Monty Python-skuespiller Neil Innes er død

Innes var kjent for sitt arbeid med den britiske komigruppa Monty Python og i bandet The Bonzo Dog Band.

– Vi har mistet en vakker, snill og god sjel. Hans musikk og sanger rørte ved alles hjerter, og hans intellekt og sannhetssøken inspirerte oss alle, heter det i en uttalelse fra familien.

Innes var kjent som Monty Pythons sjuende medlem. Han skrev musikk for den populære filmen "Monty Python And The Holy Grail", hadde en rolle i Monty Pythons "Life of Brian" og turnerte i Storbritannia og Canada med gruppen.

Han var spesielt aktiv i siste sesong av TV-serien "Monty Python's Flying Circus" da han overtok plassen for John Cleese og deltok både som skuespiller og forfatter av sketsjer.