Stjernespekket show over hele kloden samlet inn 1,5 milliarder kroner

Stevie Wonder startet den to timer lange hovedkonserten, mens det hele ble avsluttet med et overraskelsesnummer der Céline Dion, Andrea Bocelli, John Legend og Lady Gaga opptrådte sammen.

«One World: Together at Home»-konserten hadde som formål å hylle helsepersonell og spre glede til alle som holder seg hjemme i sikkerhet.

Arrangementet startet lørdag klokka 20 norsk tid. Først var det et seks timer langt oppvarmingsshow med kjendiser som Jennifer Hudson, Matthew McConaughey, Luis Fonsi og Kesha som bidro på video hjemmefra, mens fotballegenden David Beckham hadde en videochat med unge utøvere.

– I disse utfordrende tidene, la oss minne oss selv på at det fremdeles er så mye godhet, håp og glede i verden, sa McConaughey.

Deretter startet den to timer lange hovedkonserten klokka 2 natt til søndag, med de største trekkplastrene som Taylor Swift, The Rolling Stones, Billie Eilish, Elton John, Jennifer Lopez, Paul McCartney og Stevie Wonder. Det ble ledet av TV-vertene Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel og Stephen Colbert.

Søndag morgen opplyste arrangørene ifølge nyhetsbyrået Reuters at donorer og næringsliv har gitt rundt 150 millioner kroner, det vil si rundt 1,5 milliarder kroner.

Arrangementet var et samarbeid mellom Global Citizen og WHO.