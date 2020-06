Den suksessfulle strømmekonsertarrangøren Koroneserien har slått seg sammen med platebutikken Big Dipper for et unikt konsept. I løpet av fem dager arrangerer de fem konserter som spilles inn og trykkes på vinyl.

Her får vi altså overvære innspillingen, og platene kan kun kjøpes i et døgn etter at konserten er over. Og vi er garantert underholdning når Egil Hegerberg og Lars Lillo-Stenberg møtes til dyst i første konsert.