Skuespiller Kelly Preston er død

Den amerikanske skuespilleren Kelly Preston er død av brystkreft, opplyser ektemannen John Travolta. Preston ble 57 år gammel.

Kelly Preston, her sammen med ektemannen John Travolta, døde av brystkreft i helgen, 57 år gammel. Charles Sykes / Invision / AP / NTB scanpix

NTB

6 minutter siden

– Det er med tungt hjerte jeg forteller dere at min vakre kone Kelly har tapt sin to år lange kamp mot brystkreft. Hun kjempet en modig kamp, med kjærlighet og støtte fra veldig mange, skriver Travolta på Instagram. Han ber om forståelse for at han vil vie den nærmeste tiden sin til barna.

Preston døde søndag morgen, sier en representant for familien. Han sier hun hadde mottatt behandling en stund og at hun fikk støtte fra familie og nære og venner.

Kelly Preston ble født på Hawaii 13. oktober 1962. Hun fikk sitt gjennombrudd i filmkomedien «Twins», der hun spilte mot Arnold Schwarzenegger og Danny DeVito. Hun hadde en rekke roller på film og TV, inkludert «Jerry Maguire» med Tom Cruise og Renée Zellweger.

Travolta og Preston giftet seg i 1991. Paret fikk tre barn sammen, men mistet sin eldste sønn i 2009, da han var 16 år gammel.